BREAKING NEWS: Timnas Indonesia U-17 Panggil 23 Pemain untuk Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Ada Mathew Baker

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-17 resmi mengumumkan 23 pemain untuk dibawa ke Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Dari 23 nama yang dipanggil pelatih Nova Arianto, dua di antaranya adalah pemain diaspora, yakni Mathew Baker dan Lucas Lee.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup F Kualifkasi Piala Asia U-17 2025. Dalam grup tersebut pasukan asuhan Nova Arianto itu akan bersaing melawan Australia U-17, Kepulauan Mariana Utara U-17, dan tim tuan rumah Kuwait U-17.

Nama-nama yang dipanggil oleh Nova kali ini tidak jauh berbeda saat Timnas Indonesia U-16 beraksi di Piala AFF U-16 2024 pada Juli 2024 lalu. Contohnya seperti Putu Panji, Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah, sampai Fandi Ahmad.

Kemudian juga dalam skuad kali ini masih diperkuat oleh dua pemain diasporanya, yakni Mathew Baker dan Lucas Lee. Kedua pemain ini juga sebelumnya masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024.

Persiapan Timnas Indonesia U-17 dalam menatap ajang itu bisa dibilang sangat matang. Pasukan Nova menjalani TC jangka panjang, mulai dari Bali, Bogor, Spanyol, dan terakhir Qatar.

Di Qatar, Timnas Indonesia U-17 melakoni dua laga uji coba melawan Qatar U-17. Hasilnya pun cukup positif. Skuad Garuda Muda meraih kemenangan 2-1 di laga pertama dan imbang 1-1 di laga kedua.

Dengan persiapan yang matang ini, tentu diharapkan Timnas Indonesia U-17 bisa memetik hasil positif di Kuwait. Harapan terbesarnya, pasukan Nova bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada April 2025 mendatang.