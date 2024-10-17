Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Timnas Indonesia U-17 Panggil 23 Pemain untuk Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Ada Mathew Baker

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |18:26 WIB
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia U-17 Panggil 23 Pemain untuk Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Ada Mathew Baker
Timnas Indonesia U-17 bawa 23 pemain untuk hadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-17 resmi mengumumkan 23 pemain untuk dibawa ke Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Dari 23 nama yang dipanggil pelatih Nova Arianto, dua di antaranya adalah pemain diaspora, yakni Mathew Baker dan Lucas Lee.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup F Kualifkasi Piala Asia U-17 2025. Dalam grup tersebut pasukan asuhan Nova Arianto itu akan bersaing melawan Australia U-17, Kepulauan Mariana Utara U-17, dan tim tuan rumah Kuwait U-17.

Nama-nama yang dipanggil oleh Nova kali ini tidak jauh berbeda saat Timnas Indonesia U-16 beraksi di Piala AFF U-16 2024 pada Juli 2024 lalu. Contohnya seperti Putu Panji, Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah, sampai Fandi Ahmad.

Kemudian juga dalam skuad kali ini masih diperkuat oleh dua pemain diasporanya, yakni Mathew Baker dan Lucas Lee. Kedua pemain ini juga sebelumnya masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024.

Timnas Indonesia U-17

Persiapan Timnas Indonesia U-17 dalam menatap ajang itu bisa dibilang sangat matang. Pasukan Nova menjalani TC jangka panjang, mulai dari Bali, Bogor, Spanyol, dan terakhir Qatar.

Di Qatar, Timnas Indonesia U-17 melakoni dua laga uji coba melawan Qatar U-17. Hasilnya pun cukup positif. Skuad Garuda Muda meraih kemenangan 2-1 di laga pertama dan imbang 1-1 di laga kedua.

Dengan persiapan yang matang ini, tentu diharapkan Timnas Indonesia U-17 bisa memetik hasil positif di Kuwait. Harapan terbesarnya, pasukan Nova bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada April 2025 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176511/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_makau_u_17-BSsH_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Makau di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Garuda Pertiwi Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079947/taktik-bertahan-di-laga-timnas-indonesia-u-17-vs-australia-u-17-dikritik-pengamat-sepakbola-strategi-nova-arianto-sudah-benar-hyAo61bhpP.jpg
Taktik Bertahan di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Australia U-17 Dikritik, Pengamat Sepakbola: Strategi Nova Arianto Sudah Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079898/komentar-erick-thohir-soal-timnas-indonesia-u-17-dan-australia-u-17-main-aman-di-kualifikasi-piala-asia-u-17-2025-xB0wrZt128.jpg
Komentar Erick Thohir soal Timnas Indonesia U-17 dan Australia U-17 Main Aman di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079875/nova-arianto-sebut-shin-tae-yong-jadi-salah-satu-kunci-sukses-timnas-indonesia-u-17-lolos-piala-asia-u-17-2024-9vffCgmLi8.jpg
Nova Arianto Sebut Shin Tae-yong Jadi Salah Satu Kunci Sukses Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Asia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636347/pssi-pilih-maksimalkan-timnas-indonesia-u23-dalam-fifa-matchday-november-2025-bagaimana-nasib-tim-senior-ufp.webp
PSSI Pilih Maksimalkan Timnas Indonesia U-23 dalam FIFA Matchday November 2025, Bagaimana Nasib Tim Senior?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Bukan Soal Gol, Ini yang Ditekankan Adam Alis Usai Persib Taklukkan Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement