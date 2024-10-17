Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |07:59 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan bergulir di Stadion Abdullah Al-Khalifa, Kuwait City, Rabu 23 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB akan disiarkan langsung di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan segera memulai perjalanannya Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Di ajang itu, skuad Garuda Asia tergabung di Grup G.

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 pun akan menghadapi lawan-lawan berat di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Ada Australia, Kepulauan Mariana Utara, hingga tuan rumah, Kuwait.

Bahkan, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi tuan rumah langsung, yakni Kuwait U-17. Tentunya, ini akan jadi laga berat karena Kuwait punya kualitas apik.

Tak ayal, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, terus mempersiapkan dengan baik skuadnya. Dia pun berusaha membenahi kekurangan timnya.

“Secara taktik permainan, pemain sudah sangat memahami apa yang kita rencanakan. Mereka juga sangat luar biasa dalam hal fokus dan konsentrasi,” tutur Nova Arianto, dikutip dari situs Kita Garuda, Kamis (17/10/2024).

“Tetapi memang ada catatan, dua gol Qatar terjadi lewat bola mati. Itu menjadi catatan kami untuk diperbaiki sehingga nanti di Kuwait tidak terjadi lagi,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178685/simak_jadwal_lengkap_uji_coba_timnas_indonesia_u_17_sebelum_piala_dunia_u_17_2025-Zlgc_large.jpg
Jadwal Lengkap Uji Coba Timnas Indonesia U-17 Sebelum Piala Dunia U-17 2025: Lawan Sesama Kontestan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178615/nova_arianto_bicara_target_timnas_indonesia_u_17_dalam_tiga_laga_uji_coba_terakhir_jelang_piala_dunia_u_17_2025-KZ0r_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025: Timnas Indonesia U-17 Jalani 3 Uji Coba Terakhir, Nova Arianto Ungkap Targetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178613/nova_arianto-wQxF_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Gelar 3 Uji Coba di Dubai, Nova Arianto: Parameter Menuju Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178481/nova_arianto-x8Xe_large.jpg
Persiapan Akhir Piala Dunia U-17 2025: Nova Arianto Segera Tentukan Skuad Terbaik Timnas Indonesia U-17
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1636007/hasil-asian-youth-games-2025-indonesia-tambah-2-perunggu-dari-teqball-dan-triathlon-eci.webp
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Perunggu dari Teqball dan Triathlon
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persib Vs Selangor FC Malam Ini, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement