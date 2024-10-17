Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan bergulir di Stadion Abdullah Al-Khalifa, Kuwait City, Rabu 23 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB akan disiarkan langsung di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan segera memulai perjalanannya Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Di ajang itu, skuad Garuda Asia tergabung di Grup G.

Timnas Indonesia U-17 pun akan menghadapi lawan-lawan berat di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Ada Australia, Kepulauan Mariana Utara, hingga tuan rumah, Kuwait.

Bahkan, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi tuan rumah langsung, yakni Kuwait U-17. Tentunya, ini akan jadi laga berat karena Kuwait punya kualitas apik.

Tak ayal, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, terus mempersiapkan dengan baik skuadnya. Dia pun berusaha membenahi kekurangan timnya.

“Secara taktik permainan, pemain sudah sangat memahami apa yang kita rencanakan. Mereka juga sangat luar biasa dalam hal fokus dan konsentrasi,” tutur Nova Arianto, dikutip dari situs Kita Garuda, Kamis (17/10/2024).

“Tetapi memang ada catatan, dua gol Qatar terjadi lewat bola mati. Itu menjadi catatan kami untuk diperbaiki sehingga nanti di Kuwait tidak terjadi lagi,” lanjutnya.