HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong saat Ditanya Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah dari China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |17:45 WIB
Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong saat Ditanya Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah dari China
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengomentari peluang Garuda untuk lolos dari babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Secara mengejutkan, pelatih asal Korea Selatan itu masih yakin Timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk finis ketiga dan keempat di Grup C agar bisa lanjut menuju playoff alias babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia harus puas membawa pulang satu poin dari dua laga tandang terbarunya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu poin itu didapat setelah Skuad Garuda bermain imbang 2-2 kontra Bahrain dan keok 1-2 dari China.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia masih terkunci di posisi lima dengan tiga poin, sama seperti China yang berada di urutan terakhir. Kendati begitu, peluang Skuad Garuda untuk lolos masih cukup terbuka karena terpaut dua angka dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di urutan dua sampai empat klasemen Grup C.

Namun perjuangan Timnas Indonesia bisa dibilang cukup berat dalam sisa enam laga Grup C. Hanya sajam Shin Tae-yong masih sangat yakin bisa membawa skuadnya menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Shin Tae-yong

“Menurut saya sekarang ini sama saja. Pasti kami bisa masuk ke playoff. Saya yakin sekali,” tutur Shin Tae-yong saat tiba di Jakarta, dikutip Kamis (17/10/2024).

Seperti apa yang selalu diucapkan olehnya, Shin Tae-yong mengusung misi untuk membawa Timnas Indonesia finis posisi tiga atau empat Grup C. Karena dengan begitu, Skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
