HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disalahkan karena Rotasi Pemain di Laga Timnas Indonesia vs China, Shin Tae-yong Beri Pembelaan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |14:07 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

TANGERANG – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan kritikan tajam karena keputusannya melakukan rotasi pemain di laga kontra China. Menjawab kritikan itu, STY sejatinya sengaja mencadangkan sejumlah pemain penting seperti Thom Haye untuk di babak kedua, namun rencananya berantakan karena Timnas Indonesia justru kebobolan dua gol di babak pertama.

Ya, strategi Shin Tae-yong disebut sebagai penyebab Timnas Indonesia ditekuk China 1-2 di laga keempat Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu.

Selepas pertandingan, Shin Tae-yong dikritik karena rotasi pemain yang dilakukannya dalam pertandingan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu menanggalkan beberapa pemain yang bermain bagus dalam laga sebelumnya.

Beberapa pemain seperti Thom Haye dan Malik Risaldi diputuskan untuk menjadi cadangan. Shin Tae-yong memilih untuk memasukkan para pemain itu pada babak kedua. Hasilnya, Timnas Indonesia tertinggal dua gol pada babak pertama namun bisa mencetak gol pada paruh kedua.

Shin Tae-yong

Soal kritik ini, Shin Tae-yong mengatakan rotasi dibutuhkan Timnas Indonesia untuk menjaga kondisi kebugaran para pemain. Pelatih berusia 54 tahun itu mengambil contoh Thom Haye yang menurutnya tak bisa bermain sejak awal pertandingan melawan China.

“Memang secara strategi saja. Maksudnya Thom (Haye) dimainkan sengaja pada babak kedua karena secara fisik memang kurang. Dia (Thom Haye) tidak bisa bermain 90 menit,” jelas Shin Tae-yong kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

