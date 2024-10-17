Media Belanda Soroti Timnas Indonesia yang Kalah dari China: Butuh Keajaiban untuk Lolos Piala Dunia 2026!

MEDIA Belanda, Voetbal Primeur, soroti Timnas Indonesia yang kalah dari China. Mereka menyebut Timnas Indonesia butuh keajaiban untuk lolos Piala Dunia 2026.

Ya, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit saat melawan Timnas China di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Laga itu harus berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan skuad Garuda.

Tentunya, hasil ini sangat disayangkan karena membuat Timnas Indonesia masih terjerembab di urutan kelima pada klasemen sementara Grup C. Perolehan poin Jay Idzes cs belum berubah, yakni masih 3 angka.

Timnas Indonesia tertinggal 2 poin dari Australia, Arab Saudi, hingga Bahrain yang menempati urutan kedua hingga keempat. Sementara dengan Timnas Jepang yang duduk di puncak klasemen sementara Grup C, Timnas Indonesia terpaut 7 poin.

Kini, sejatinya masih tersisa 6 laga lagi bagi Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tetapi, media Belanda, Voetbal Primeur, menilai peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi jauh.

Bahkan, Timnas Indonesia dinilai butuh keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya posisi satu dan dua pada klasemen akhir Grup C yang dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

“Timnas Indonesia harus mengharapkan keajaiban: Piala Dunia masih jauh setelah kalah dari China,” tulis judul berita media Belanda, Voetbal Primeur, dikutip Kamis (17/10/2024).

“Timnas Indonesia mengakhiri jeda internasional dengan kekalahan. Setelah bermain imbang melawan Bahrain (2-2), China terlalu kuat untuk Indonesia yang kalah dengan skor 2-1 pada hari Selasa. Mimpi besar Indonesia, tiket Piala Dunia 2026, jadi jauh,” lanjutnya.