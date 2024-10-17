Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Soroti Timnas Indonesia yang Kalah dari China: Butuh Keajaiban untuk Lolos Piala Dunia 2026!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |08:39 WIB
Media Belanda Soroti Timnas Indonesia yang Kalah dari China: Butuh Keajaiban untuk Lolos Piala Dunia 2026!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Belanda, Voetbal Primeur, soroti Timnas Indonesia yang kalah dari China. Mereka menyebut Timnas Indonesia butuh keajaiban untuk lolos Piala Dunia 2026.

Ya, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit saat melawan Timnas China di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Laga itu harus berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan skuad Garuda.

Timnas Indonesia

Tentunya, hasil ini sangat disayangkan karena membuat Timnas Indonesia masih terjerembab di urutan kelima pada klasemen sementara Grup C. Perolehan poin Jay Idzes cs belum berubah, yakni masih 3 angka.

Timnas Indonesia tertinggal 2 poin dari Australia, Arab Saudi, hingga Bahrain yang menempati urutan kedua hingga keempat. Sementara dengan Timnas Jepang yang duduk di puncak klasemen sementara Grup C, Timnas Indonesia terpaut 7 poin.

Kini, sejatinya masih tersisa 6 laga lagi bagi Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tetapi, media Belanda, Voetbal Primeur, menilai peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi jauh.

Bahkan, Timnas Indonesia dinilai butuh keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya posisi satu dan dua pada klasemen akhir Grup C yang dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

“Timnas Indonesia harus mengharapkan keajaiban: Piala Dunia masih jauh setelah kalah dari China,” tulis judul berita media Belanda, Voetbal Primeur, dikutip Kamis (17/10/2024).

“Timnas Indonesia mengakhiri jeda internasional dengan kekalahan. Setelah bermain imbang melawan Bahrain (2-2), China terlalu kuat untuk Indonesia yang kalah dengan skor 2-1 pada hari Selasa. Mimpi besar Indonesia, tiket Piala Dunia 2026, jadi jauh,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178804/ada_pemain_timnas_indonesia_yang_menanyakan_potensi_comeback_ke_skuad_garuda_shintaeyong7777-Uk8y_large.jpg
Ada Pemain Timnas Indonesia yang Tanya Potensi Shin Tae-yong Comeback ke Skuad Garuda, Siapa Dia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178785/alexander_zwiers_berpotensi_jadi_pelatih_timnas_indonesia_di_fifa_matchday_november_2025_alexzwiers-er3j_large.jpg
Alexander Zwiers Pimpin Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178775/timnas_indonesia_resmi_turun_di_ranking_fifa_oktober_2025-4Os3_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Beri Kabar Buruk untuk Timnas Indonesia, Ranking FIFA Melorot 3 Posisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178739/alexander_zwiers_kabarnya_tetap_menjabat_sebagai_direktur_teknik_pssi_alexzwiers-2MTa_large.jpg
Alexander Pastoor Sebut Alexander Zwiers dan Jordi Cruyff Dipecat PSSI, Bagaimana Faktanya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635809/indonesia-dituding-melanggar-olympic-movement-karena-tolak-visa-atlet-israel-onp.webp
Indonesia Dituding Melanggar Olympic Movement karena Tolak Visa Atlet Israel
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Igur Tudor Komentari Kekalahan Juventus dari Real Madrid: Kami Pantas Cetak 1 Gol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement