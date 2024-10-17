Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tampil Dominan tapi Tetap Kalah dari China, Menpora Dito Ariotedjo: Timnas Indonesia Cuma Kurang Beruntung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |00:00 WIB
Tampil Dominan tapi Tetap Kalah dari China, Menpora Dito Ariotedjo: Timnas Indonesia Cuma Kurang Beruntung
Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyebut Timnas Indonesia kurang beruntung saat menghadapi China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya Dito melihat secara permainan Timnas Indonesia mendominasi, namun keberuntungantak memihak pasukan Shin Tae-yong.

Skuad Garuda menelan kekalahan tipis 1-2 dari China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa (15/10/2024) malam WIB. Hasil yang cukup disayangkan karena sejatinya Timnas Indonesia tampil cukup menguasai pertandingan dengan statistik penguasaan bola sebesar 76 persen berbanding 24 persen.

Menpora Dito memberikan apresiasinya karena Timnas Indonesia tampil ciamik dengan menguasai jalannya pertandingan ketimbang China. Hanya saja, Skuad Garuda kurang beruntung karena kecolongan dua gol dari tuan rumah yang bisa dibilang karena kesalahan dari para pemain.

“Permainannya saat menguasai penyerangannya juga baik ya. Tadi kan ball positionnya juga kalau enggak salah timnas kita lebih baik,” kata Menpora Dito kepada awak media di Kantor Kemenpora RI, Kamis (17/10/2024).

Timnas Indonesia vs China (Foto: PSSI)

“Jadi ya, kita harus apresiasi dari gameplay untuk penyerangannya. Cuma ya belum beruntung, belum bisa menahan gol karena kecolongan dua kali. Tapi Alhamdulillah bisa membalas satu gol. Jadi ya harus kita apresiasi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Menpora Dito bicara soal peluang lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, perlu dilakukan hitung-hitungan lagi apakah Skuad Garuda masih memiliki kans untuk lolos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635943/hut-ke7-hgi-gandeng-pordi-gelar-turnamen-domino-offline-dengan-konsep-baru-egx.webp
HUT ke-7, HGI Gandeng PORDI Gelar Turnamen Domino Offline dengan Konsep Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/12/komite_olimpiade_indonesia_noc_indonesia_merayak.jpg
Ini Dampak Serius Hukuman IOC Terhadap Indonesia: Ambisi Olimpiade Terancam!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement