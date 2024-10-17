Tampil Dominan tapi Tetap Kalah dari China, Menpora Dito Ariotedjo: Timnas Indonesia Cuma Kurang Beruntung

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyebut Timnas Indonesia kurang beruntung saat menghadapi China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya Dito melihat secara permainan Timnas Indonesia mendominasi, namun keberuntungantak memihak pasukan Shin Tae-yong.

Skuad Garuda menelan kekalahan tipis 1-2 dari China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa (15/10/2024) malam WIB. Hasil yang cukup disayangkan karena sejatinya Timnas Indonesia tampil cukup menguasai pertandingan dengan statistik penguasaan bola sebesar 76 persen berbanding 24 persen.

Menpora Dito memberikan apresiasinya karena Timnas Indonesia tampil ciamik dengan menguasai jalannya pertandingan ketimbang China. Hanya saja, Skuad Garuda kurang beruntung karena kecolongan dua gol dari tuan rumah yang bisa dibilang karena kesalahan dari para pemain.

“Permainannya saat menguasai penyerangannya juga baik ya. Tadi kan ball positionnya juga kalau enggak salah timnas kita lebih baik,” kata Menpora Dito kepada awak media di Kantor Kemenpora RI, Kamis (17/10/2024).

“Jadi ya, kita harus apresiasi dari gameplay untuk penyerangannya. Cuma ya belum beruntung, belum bisa menahan gol karena kecolongan dua kali. Tapi Alhamdulillah bisa membalas satu gol. Jadi ya harus kita apresiasi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Menpora Dito bicara soal peluang lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, perlu dilakukan hitung-hitungan lagi apakah Skuad Garuda masih memiliki kans untuk lolos.