HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Target 15 Poin Masih Realistis, Timnas Indonesia Diminta Sapu Bersih Laga Kandang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |21:14 WIB
Target 15 Poin Masih Realistis, Timnas Indonesia Diminta Sapu Bersih Laga Kandang
Timnas Indonesia masih bisa mencapai target 15 poin (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) Arya Sinulingga mengatakan target Timnas Indonesia meraih 15 poin di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masih realistis. Syaratnya, semua laga kandang tersisa harus dimenangi.

Skuad Garuda baru saja kalah 1-2 dari Timnas China di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Jadi, tim itu baru mengumpulkan tiga poin dari target 15 angka agar berada di posisi ketiga ataupun keempat untuk melaju ke putaran keempat.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Arya mengatakan masih ada harapan untuk Timnas Indonesia meraih 15 poin seperti apa yang ditargetkan. Namun, terpenting tim harus berbenah diri agar tidak bangkit dalam laga-laga selanjutnya.

"Seperti kata Ketum PSSI Erick Thohir, kesempatan masih ada. Kami masih ada enam laga, yakni dua tandang dan empat kandang. Kesempatan kejar 15 poin," kata Arya di Sekretariat PSSI Pers, Rabu (16/10/2024)

"Tandang tinggal melawan Jepang (10 Juni 2025) dan Australia (20 Maret 2025). Kami akan kejar 15 poin supaya mengamankan (posisi ketiga atau keempat)," tambah pria berkacamata itu.

Arya mengatakan sangat sulit Timnas Indonesia bisa meraih poin saat bertandang ke Timnas Australia dan Jepang. Jadi, timnya harus bekerja keras mengamankan poin saat laga kandang, yakni melawan Jepang (15 November), Arab Saudi (19 November), Timnas Bahrain (25 Maret 2025), dan China (5 Juni 2025).

Halaman:
1 2
      
