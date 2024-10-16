Ada Transisi Pemerintahan, Proses Naturalisasi Kevin Diks Diupayakan Selesai Secepatnya

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, memastikan proses naturalisasi Kevin Diks akan dikebut meski ada transisi pemerintahan. Namun, ini akan jadi tantangan tersendiri.

Transisi pemerintahan terjadi antara Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029. Kepala Negara sendiri baru akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Sementara, DPR RI juga baru berganti per awal Oktober 2024. Hal itu membuat anggota dewan belum bekerja efektif dalam waktu dekat.

Arya mengatakan DPR pastinya belum bisa bekerja memproses naturalisasi Diks dalam waktu dekat. Ia cukup memahami situasi yang ada saat ini di Tanah Air.

"Kami tahu sekarang, kan di pemerintahan dan DPR itu ada proses-proses (transisi). Sekarang di DPR belum ada komisi-komisi juga karena akan ada perubahan karena belum diteken," kata Arya di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Rabu (16/10/2024).

"Jadi, sebentar lagi ada keberlanjutan antara Pak Jokowi dan Prabowo, mudah-mudahan semua lancar sehingga prosesnya baik," tambah pria berkacamata itu.