Kirim Dukungan untuk Timnas Indonesia, Jokowi: Tetap Semangat, Kita Masih Punya Peluang ke Piala Dunia 2026

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahas perjuangan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Raka Dwi/MPI)

SUMATERA UTARA - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang baru saja tumbang 1-2 di kandang China, pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jokowi tepatnya mengirimkan pesan semangat karena merasa peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar.

Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan perdana di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bermain di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024, Timnas Indonesia takluk 1-2.

Menanggapi hasil itu, Jokowi menyebut bahwa hal biasa menang dan kalah dalam pertandingan sepakbola.

"Ya namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, Kadang-kadang drop itu biasa," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Indrapura - Kisaran, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2024).

Kini, Jokowi meminta penggawa Timnas Indonesia tetap semangat dan tidak larut dalam kesedihan atas kekalahan tersebut. Dirinya meyakini bahwa Timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya pada kualifikasi piala dunia.

"Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya," sambung Jokowi.