Media Vietnam Bongkar Strategi Vietnam demi Saingi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024: Sampai Bikin Jadwal Khusus!

MEDIA Vietnam, Soha, bongkar strategi khusus Vietnam demi bisa saingi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mereka sampai membuat jadwal khusus

Ya, Timnas Vietnam memiliki jadwal khusus pada November 2024. Jadwal ini dipersiapkan untuk mematangkan persiapan menjelang Piala AFF 2024.

Media Vietnam, Soha VN menyebut jadwal khusus ini dilakukan demi menyaingi Timnas Indonesia dan Thailand di turnamen tersebut. Vietnam diketahui akan tergabung bersama Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina di Grup B Piala AFF 2024.

Turnamen Piala AFF 2024 sendiri akan berlangsung dengan format kandang-tandang. Laga akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

BACA JUGA: 7 Pemain Timnas Indonesia yang Tidak Tergantikan di Starting Line Up saat Hadapi Timnas Bahrain dan China

Tim besutan Kim Sang-sik itu dikabarkan akan memulai latihan lebih awal ketimbang para rivalnya. Menurut laporan Soha VN, Timnas Vietnam tidak akan mengambil jatah pertandingan persahabatan di FIFA Matchday November 2024. Sebagai gantinya, Timnas Vietnam akan melakukan persiapan lebih awal untuk Piala AFF 2024.