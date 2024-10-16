Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Timnas Indonesia yang Tidak Tergantikan di Starting Line Up saat Hadapi Timnas Bahrain dan China

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |13:13 WIB
7 Pemain Timnas Indonesia yang Tidak Tergantikan di Starting Line Up saat Hadapi Timnas Bahrain dan China
Skuad Timnas Indonesia saat lawan China. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 7 pemain tak tergantikan di starting line up Timnas Indonesia di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Bahrain dan China. Sayangnya, hasil kurang maksimal didapat oleh skuad Garuda di dua laga tersebut..

Pada laga melawan Bahrain, Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan setelah gol kontroversi di akhir laga. Pada akhirnya, skuad Garuda hanya bisa meraih 1 poin dari hasil imbang 2-2.

Berlanjut di laga berikutnya menghadapi China di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa (15/10/2024) malam, Shin Tae-yong melakukan 4 perubahan di starting line up. Naas, perubahan ini justru membawa petaka dimana skuad garuda harus tumbang dengan skor 2-1.

Berikut 7 pemain yang tidak tergantikan di starting line up Timnas Indonesia di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Bahrain dan Timnas China:

7. Maarten Paes

Maarten Paes (AFC)

Sejak debut di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, posisi Maarten Paes sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia memang tak terelakkan. Sayangnya, di laga menghadapi Bahrain dan China penampilan Paes sedikit menurun. Kiper FC Dallas itu pun kebobolan 4 gol dimana di setiap laga ia kebobolan 2 gol.

6. Jay Idzes

Jay Idzes

Jay Idzes juga menjadi sosok yang tidak pernah tergantikan di lini pertahanan Timnas Indonesia. Termasuk di laga menghadapi Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, ia selalu menjadi starting line up pilihan Shin Tae-yong berkat ketenangan dan leadershipnya. Bahkan, di laga melawan Bahrain bek Venezia FC ini ditunjuk sebagai kapten.

5. Mees Hilgers

Mees Hilgers

Sebagai pemain yang baru bergabung, Mees Hilgers sudah menjadi andalan Shin Tae-yong di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sayangnya, di laga menghadapi China dirinya hanya bermain selama 45 menit setelah di babak kedua dirinya digantikan oleh Rizky Ridho.

Halaman:
1 2 3
      
