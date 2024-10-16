Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Takluk 1-2 dari China, Branko Ivankovic: Berkat Dukungan Suporter

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |12:59 WIB
Suporter China jadi kunci kemenangan Timnas China atas Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/chinafootballassociation)
A
A
A

QINGDAO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) China, Branko Ivankovic, berterima kasih kepada para suporter Team Dragons –julukan Timnas China– yang turut hadir mendukung saat melawan Timnas Indonesia. Sebab menurutnya kehadiran para suporter di stadion menjadi salah satu faktor China bisa menang 2-1 atas skuad Garuda.

Timnas China berhasil memetik kemenangan atas Indonesia 2-1 di laga keempat Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) malam WIB.

Team Dragons -julukan Timnas China- langsung mencuri dua gol pada babak pertama lewat Behram Abduweli (21’), dan Zhang Yuning (44’). Sedangkan, Skuad Garuda hanya mampu membalaskan satu gol via tendangan Thom Haye (86’).

Usai pertandingan, Ivankovic menyatakan rasa terima kasihnya kepada dukungan suporter. Pelatih asal Kroasia itu menuturkan, para pendukung telah memberikan 100 persen untuk membantu China meraih kemenangan perdana.

Timnas Indonesia vs China

“Terima kasih kepada para pemain kami atas kerja keras dan semangat mereka di lapangan. Semua orang sangat fokus selama pertandingan 100 menit. Para penggemar juga menunjukkan atmosfer yang baik selama pertandingan, yang memainkan peran besar,” kata Ivankovic dikutip dari NetEase, Rabu (16/10/2024).

