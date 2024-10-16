Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rapor Pemain Timnas Indonesia saat Kalah 1-2 dari China: Thom Haye Paling Baik, Asnawi Mangkualam Dapat Nilai Berapa?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |12:37 WIB
Rapor Pemain Timnas Indonesia saat Kalah 1-2 dari China: Thom Haye Paling Baik, Asnawi Mangkualam Dapat Nilai Berapa?
Laga Timnas Indonesia vs Timnas China. (Foto: PSSI)
RAPOR pemain Timnas Indonesia saat kalah 1-2 dari Timnas China akan diulas dalam artikel ini. Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, dapat nilai paling baik. Lalu, berapakah nilai yang didapat Asnawi Mangkualam?

Media statistik ternama, Sofascore, merilis rapor pemain Timnas Indonesia usai dikalahkan China. Timnas Indonesia memang diketahui ditekuk China 1-2 di laga keempat Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Thom Haye

Dalam pertandingan yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB itu, Timnas Indonesia sudah kebobolan dua gol di babak pertama. Kedua gol itu dicetak oleh Behram Abduweli pada menit 21 dan juga Zhang Yuning pada menit 44.

Sementara itu, satu gol balasan Indonesia dicetak oleh Thom Haye. Tak heran, dalam statistik yang dirilis Sofascore, Thom Haye mendapat nilai paling baik diantara pemain lainnya.

Dari 11 pemain yang menjadi starter, hanya ada tiga pemain yang mendapatkan nilai hijau atau bermain cukup baik. Ketiganya adalah Ivar Jenner, Jay Idzes, dan Calvin Verdonk yang masing-masing mendapatkan nilai 7,1.

Sementara itu, Nathan Tjoe-A-On (6,9) dan Rafael Struick (6,7) berada di urutan selanjutnya. Hal ini jika berdasarkan nilai tertinggi.

Kemudian, Witan Sulaeman, Asnawi Mangkualam, dan Maarten Paes mendapat nilai sama, yakni 6,5. Dengan nilai itu, Asnawi tak berada di posisi terendah.

Masih ada tiga pemain lain Timnas Indonesia yang dapat nilai terendah. Mereka adalah Ragnar Oratmangoen (6,4), Mees Hilgers (6,0), dan Shayne Pattynama (5,7).

Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diketahui melakukan lima pergantian. Kelima pemain itu adalah Rizky Ridho (6,8), Marselino Ferdinan (6,9), Thom Haye (7,7), Malik Risaldi (6,8), dan Pratama Arhan (6,6).

