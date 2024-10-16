Punya 4 Laga Kandang, Ini Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026!

TIMNAS Indonesia masih memiliki empat laga kandang dari enam laga sisa Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta itu membuat Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan finis sebagai runner-up Grup C.

Awalnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menargetkan skuad Garuda finis empat besar. Namun, hasil di dua laga awal Grup C (menahan Arab Saudi dan Australia) meningkatkan ekspektasi pencinta sepakbola Tanah Air. Banyak yang percaya Timnas Indonesia memiliki kualitas untuk finis di posisi dua Grup C yang menggaransi tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

(Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)

Keyakinan finis dua besar masih terjaga ketika Timnas Indonesia hampir menang 2-1 atas Bahrain di matchday ketiga meski akhirnya bermain 2-2. Sampai akhirnya pencinta sepakbola Tanah Air dikembalikan ke bumi setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di matchday keempat.

Kelar matchday keempat, Timnas Indonesia duduk di posisi lima dengan Koleksi tiga angka. Namun, jika dilihat lebih jauh, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya terpaut dua angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia bisa naik ke urutan dua di klasemen akhir Grup C jika memanfaatkan empat laga kandang yang dimiliki. Dari empat laga kandang itu, Timnas Indonesia diharapkan bisa mengemas 10 angka.

Skuad Garuda Diharapkan bisa mengemas satu angka saat menjamu Jepang di matchday kelima pada 15 November 2024. Kemudian di tiga laga kandang lain, Timnas Indonesia bisa memburu kemenangan saat menjamu menjamu Arab Saudi pada matchday keenam (19 November 2024), Bahrain di matchday delapan (25 Maret 2025) dan China di matchday sembilan (5 Juni 2025).