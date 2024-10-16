Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Arkhan Kaka Masuk Daftar 60 Talenta Muda Terbaik Dunia, Bersanding dengan Lamine Yamal!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |07:20 WIB
BREAKING NEWS: Arkhan Kaka Masuk Daftar 60 Talenta Muda Terbaik Dunia, Bersanding dengan Lamine Yamal!
Arkhan Kaka masuk daftar 60 pemain talenta terbaik dunia. (Foto: The Guardian)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Arkhan Kaka, masuk ke dalam daftar 60 talenta muda terbaik di dunia sepakbola versi media asal Inggris, The Guardian. Arkhan bersanding dengan nama-nama talenta berbakat lainnya yang banyak berkarier di Eropa.

Ya, The Guardian seperti biasanya kerap membagikan sejumlah nama pemain berbakat dari berbagai belahan dunia di setiap tahunnya. Seperti pada 2023 lalu ada Endrick, lalu 2022 ada nama Arda Guler, dan 2021 ada Marselino Ferdinan.

Ya, sebelumnya Marselino Ferdinan juga sempat masuk dalam daftar talenta muda berbakat yang dikeluarkan The Guardian pada 2021 silam. Kala itu nama Marselino memang tengah bersinar karena mampu menembus skuad senior di usia yang sangat muda dan menjadi pemain andalan di Timnas Indonesia U-23.

Kini, Arkhan Kaka mampu mengikuti jejak Marselino, dilirik The Guardian hingga disebut sebagai salah satu dari pemain muda dengan bakat yang luar biasa saat ini. Arkhan Kaka dinilai layak masuk dalam daftar tersebut oleh media Inggris tersebut karena pencapaiannya sejauh ini.

Arkhan Kaka masuk daftar 60 pemain dengan talenta terbaik di dunia

“Generasi Berikutnya 2024: 60 talenta muda terbaik di dunia sepak bola. Dari Franco Mastantuono hingga Estevao, kami memilih beberapa pemain paling berbakat yang lahir pada tahun 2007,” bunyi keterangan The Guardian, dikutip Rabu (16/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635453/timnas-indonesia-u17-masuk-persiapan-akhir-jelang-piala-dunia-u17-5-pemain-dicoret-ign.webp
Timnas Indonesia U-17 Masuk Persiapan Akhir Jelang Piala Dunia U-17: 5 Pemain Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/03/26/chou_tien_chen.jpg
Profil Chou Tien Chen, Pebulu Tangkis Taiwan yang Minta Diajari Hariyanto Arbi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement