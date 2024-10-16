BREAKING NEWS: Arkhan Kaka Masuk Daftar 60 Talenta Muda Terbaik Dunia, Bersanding dengan Lamine Yamal!

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Arkhan Kaka, masuk ke dalam daftar 60 talenta muda terbaik di dunia sepakbola versi media asal Inggris, The Guardian. Arkhan bersanding dengan nama-nama talenta berbakat lainnya yang banyak berkarier di Eropa.

Ya, The Guardian seperti biasanya kerap membagikan sejumlah nama pemain berbakat dari berbagai belahan dunia di setiap tahunnya. Seperti pada 2023 lalu ada Endrick, lalu 2022 ada nama Arda Guler, dan 2021 ada Marselino Ferdinan.

Ya, sebelumnya Marselino Ferdinan juga sempat masuk dalam daftar talenta muda berbakat yang dikeluarkan The Guardian pada 2021 silam. Kala itu nama Marselino memang tengah bersinar karena mampu menembus skuad senior di usia yang sangat muda dan menjadi pemain andalan di Timnas Indonesia U-23.

Kini, Arkhan Kaka mampu mengikuti jejak Marselino, dilirik The Guardian hingga disebut sebagai salah satu dari pemain muda dengan bakat yang luar biasa saat ini. Arkhan Kaka dinilai layak masuk dalam daftar tersebut oleh media Inggris tersebut karena pencapaiannya sejauh ini.

“Generasi Berikutnya 2024: 60 talenta muda terbaik di dunia sepak bola. Dari Franco Mastantuono hingga Estevao, kami memilih beberapa pemain paling berbakat yang lahir pada tahun 2007,” bunyi keterangan The Guardian, dikutip Rabu (16/10/2024).