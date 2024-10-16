Ini Kunci Rahasia Slavko Damjanovic Berhasil Gacor di Persebaya Surabaya

SURABAYA - Baru pertama kali bermain di Liga 1 Indonesia, Slavko Damjanovic tampil gacor di tujuh laga awal bersama Persebaya Surabaya. Lantas apa yang menyebabkan pemain asal Montenegro itu bisa begitu bersinar di Persebaya? Jawabannya karena ia merasa nyaman di klub berjuluk Bajul Ijo tersebut.

Persebaya memang tampil impresif di tujuh laga awal Liga 1 musim 2024-2025. Skuad Bajul Ijo belum sekalipun terkalahkan dalam tujuh laga terakhirnya di liga.

Dari 7 laga itu bahkan Persebaya Surabaya nyaris sempurna tanpa kekalahan satu pun. Sementara dari 7 laga tim Bajul Ijo juga baru kemasukan dua kali, dan mencatatkan cleansheet atau tidak kebobolan pada liam laga.

Catatan bagus dari sisi pertahanan tak bisa dilepaskan dari peran Slavko Damjanovic, bek tengah Persebaya. Slavko Damjanovic yang baru bergabung di bursa transfer awal musim Liga 1, itu menjadi pilar penting tim.

Slavko didatangkan dari tim Liga India, Bengaluru FC dengan status free transfer. Pesepakbola berusia 31 tahun ini langsung menunjukkan perfoma terbaik saat bergabung bersama tim asuhan Paul Munster.

Slavko sudah mencatatkan 7 kali penampilan dengan 630 menit bermain bersama tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini. Artinya ia selalu bermain fulltime alias 90 menit dari 7 laga tersebut. Duetnya bersama Kadek Raditya di jantung pertahanan membuat kokoh lini belakang Persebaya.

Catatan statistik di 7 pertandingan awal memang tak bisa dibohongi. Dari sisi pertahanan, Slavko mampu mencatatkan 5 tackle bersih, 15 intersept, dan 19 kali clearance. Sementara saat membantu penyerangan ia mencatatkan tiga peluang, dan satu peluang on target atau mengarah ke gawang lawan.

Dari sisi sistem permainan, pesepakbola asal Montenegro ini juga cukup bagus dalam hal umpan - umpannya. Total ia membukukan 170 dari 191 umpan, termasuk satu assist yang diberikan. Penampilan solidnya ini membuat Slavko diganjar pemain terbaik dari Bonek di bulan September 2024 lalu.