HOME BOLA LIGA INDONESIA

Diundang Madam Pang, Erick Thohir Bicara soal Sepakbola Asia Tenggara hingga Bahas Kualitas Wasit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |00:01 WIB
Diundang Madam Pang, Erick Thohir Bicara soal Sepakbola Asia Tenggara hingga Bahas Kualitas Wasit
Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Presiden FAT, Madam Pang. (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

BANGKOK - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir diundang oleh Presiden Federasi Sepakbola Thailand (FAT), Nualphan Lamsam ke Thailand untuk berdiskusi dengan para petinggi federasi sepakbola dari Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, para petinggi federasi sepakbola Asia Tenggara sepakat untuk meningkatkan kualitas sepakbola ASEAN serta kualitas wasit agar bisa bersaing di level Asia.

Erick Thohir mengatakan sangat senang dapat bertemu kembali dengan Nualphan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang tersebut. Pertemuan kali ini untuknya memenuhi undangan dari FAT.

"Setelah pekan lalu Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nualphan Lamsam atau Madame Pang berkunjung ke Indonesia, kini giliran saya diundang untuk berdiskusi dengan para Presiden Federasi Sepak Bola dari Asia Tenggara di Thailand," kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, Rabu (16/10/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan PSSI dan FAT punya komitmen kuat terus memajukan sepak bola Asia Tenggara. Tentunya hal tersebut agar sepak bola Asia Tenggara dapat bersaing dalam kancah Asia dan dunia.

Momen Madam Pang berkunjung ke kantor PSSI di Jakarta

"Kami mendorong agar sepak bola di Asia Tenggara mampu membangun pembinaan usia muda yang berjenjang, kompetisi yang lebih kompetitif termasuk perbaikan kualitas wasit agar bisa bersaing di level Asia," ujarnya.

