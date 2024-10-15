Shin Tae-yong Ogah Cari Alasan Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China

QINGDAO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak mau mencari-cari alasan usai kalah 1-2 dari Timnas China di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, hasil itu sudah selayaknya diterima.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk tuan rumah.

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’).

Shin mengatakan tim asuhannya menerima dengan lapang kekalahan dari China. Hasil itu memang tidak sesuai target Timnas Indonesia yakni meraih kemenangan.

"Hari ini kami tidak meraih kemenangan, dan kami tidak akan mencari alasan atas kekalahan ini," kata Shin dalam konferensi pers, Selasa (15/10/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan pola permainan China memang cukup menyulitkan Timnas Indonesia. Kendati demikian, Pratama Arhan dan kolega tetap memberikan perlawanan cukup baik meski pun tidak berhasil meraih poin dalam laga itu.