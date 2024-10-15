Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dibekap China 1-2, Shin Tae-yong: Ini Bukanlah Akhir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |23:31 WIB
Shin Tae-yong menyebut kekalahan Timnas Indonesia 1-2 dari China bukan akhir (Foto: PSSI)
Shin Tae-yong menyebut kekalahan Timnas Indonesia 1-2 dari China bukan akhir (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta anak asuhnya bangkit usai kalah 1-2 dari Timnas China di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, laga tersebut bukanlah akhir dari segalanya.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk tuan rumah.

Aksi Nathan Tjoe-A-on dalam laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’).

Meski menelan kekalahan, Shin puas dengan performa Timnas Indonesia. Ia menegaskan kekalahan ini bukan berarti membuat Skuad Garuda tertutup peluangnya untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026.

“Meski pun kami kalah, Indonesia telah menunjukkan performa terbaiknya. Pertandingan ini bukanlah akhir,” kata Shin dalam konferensi pers usai laga, Selasa (15/10/2024).

Pria asal Korea Selatan itu langsung mengalihkan fokusnya ke laga selanjutnya. Ia berjanji akan menyiapkan Timnas Indonesia lebih baik guna meraih hasil yang positif.

