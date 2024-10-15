5 Pesepakbola Ini Pernah Berkarier di FC Twente dan Feyenoord Rotterdam, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong!

5 pesepakbola ini pernah berkarier di FC Twente dan Feyenoord Rotterdam. Salah satunya ada pemain andalan Shin Tae-yong.

Ya, sejumlah pesepakbola berusaha meniti karier di Eropa dengan membela klub Belanda jadi salah satu tujuannya. Sebab, ada banyak klub top di Belanda.

Berkat bakat gemilang yang dimiliki, beberapa pemain bahkan bisa melang melintang membela klub-klub top di Belanda. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pesepakbola yang pernah berkarier di FC Twente dan Feyenoord Rotterdam:

5. Karim El Ahmadi





Salah satu pesepakbola ini pernah berkarier di FC Twente dan Feyenoord Rotterdam adalah Karim El Ahmadi. Pemain berpaspor Maroko ini pernah berkarier di Belanda dengan memperkuat dua tim besar di sana, yakni FC Twente dan Feyenoord Rotterdam.

Karim El Ahmadi lebih dahulu memperkuat FC Twente. Hal itu terjadi pada 2004 hingga 2008. Kemudian, dia hijrah ke Feyenoord Rotterdam pada musim 2008 dan bertahan di sana hingga 2012.

4. Steve Berghuis





Lalu, ada nama Steve Berghuis. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda, pada 19 Desember 1991 ini juga pernah berkarier di FC Twente dan Feyenoord Rotterdam.

FC Twente jadi pelabuhannya lebih dahulu. Dia berkarier di sana pada 2011 hingga 2012. Lalu, setelah malang melintang membela sejumlah klub lain, Berghuis akhirnya berlabuh ke Feyenoord pada 2016 higga 2021. Kini, dia pun membela Ajax Amsterdam.