Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China: Skuad Garuda Tertinggal 0-1

QINGDAO – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China sudah diketahui hingga menit ke-21. Skor laga di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, China, Selasa (15/10/2024) malam WIB, itu tercatat 1-0 untuk tuan rumah.

Gol bagi China dicetak oleh Baihelamu Abuduwaili. Garuda wajib segera bangkit!

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan sengit sejak awal. Indonesia dan China sama-sama berusaha membongkar pertahanan dengan sabar. Peluang pertama didapat Ragnar di menit ke-10 dari luar kotak penalti tetapi sepakannya melambung tinggi.

Setelah itu, laga berjalan datar. Namun, Indonesia mampu mendominasi penguasaan bola. Sementara, China lebih banyak mengintip peluang untuk serangan balik.

Sayangnya, China justru mencetak gol duluan di menit ke-21! Berawal dari tendangan bebas, bola mampu diumpan ke kotak penalti. Pertahanan Indonesia lengah sehingga Abuduwaili sukses menaklukkan Maarten Paes.