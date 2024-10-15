Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China: Skuad Garuda Tertinggal 0-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |19:24 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China: Skuad Garuda Tertinggal 0-1
Timnas China unggul 1-0 atas Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@chinafootballassociation)
A
A
A

QINGDAO – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China sudah diketahui hingga menit ke-21. Skor laga di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, China, Selasa (15/10/2024) malam WIB, itu tercatat 1-0 untuk tuan rumah.

Gol bagi China dicetak oleh Baihelamu Abuduwaili. Garuda wajib segera bangkit!

Timnas China (Foto: Instagram/@chinafootballassociation)

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan sengit sejak awal. Indonesia dan China sama-sama berusaha membongkar pertahanan dengan sabar. Peluang pertama didapat Ragnar di menit ke-10 dari luar kotak penalti tetapi sepakannya melambung tinggi.

Setelah itu, laga berjalan datar. Namun, Indonesia mampu mendominasi penguasaan bola. Sementara, China lebih banyak mengintip peluang untuk serangan balik.

Sayangnya, China justru mencetak gol duluan di menit ke-21! Berawal dari tendangan bebas, bola mampu diumpan ke kotak penalti. Pertahanan Indonesia lengah sehingga Abuduwaili sukses menaklukkan Maarten Paes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635453/timnas-indonesia-u17-masuk-persiapan-akhir-jelang-piala-dunia-u17-5-pemain-dicoret-ign.webp
Timnas Indonesia U-17 Masuk Persiapan Akhir Jelang Piala Dunia U-17: 5 Pemain Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/anthony_hudson.jpg
Bukan Shin Tae-yong, Anthony Hudson Resmi Jadi Pelatih Interim Timnas Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement