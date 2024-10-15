Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Jepang vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Meski Ciptakan Banyak Peluang, Samurai Biru Masih Ditahan 0-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |18:26 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Jepang vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Meski Ciptakan Banyak Peluang, Samurai Biru Masih Ditahan 0-0!
Laga Timnas Jepang vs Timnas Australia. (Foto: AFC)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Jepang vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Skor 0-0 masih terus terjaga hingga akhir laga babak pertama.

Laga Timnas Jepang vs Australia di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia digelar di Stadion Saitama 2002, Saitama, Selasa (15/10/2024) sore WIB. Sejatinya, Jepang punya banyak sekali peluang untuk mencetak gol. Tetapi, solidnya pemain di lini belakang Australia membuat mereka tak bisa memanfaatkan peluang yang didapat.

Timnas Jepang vs Timnas Australia

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jepang langsung intens menyerang di awal laga. Ancaman berbahaya pun langsung datang ke gawang Australia lewat aksi Takefusa Kubo pada menit keempat dari sisi kiri gawang. Tetapi sayang, bola masih melenceng dari gawang.

Pada menit ke-15, Jepang mendapat peluang emas lagi. Kali ini, peluang didapat lewat kerja sama Kubo dengan Ritsu Doan.

Kubo mengirim umpan silang ke kotak penalti, bola dibelokkan, lalu Doan memanfaatkan bola pantul dan melepaskan tembakan ke tengah. Sayangnya, bola masih bisa dihalau Gauci. Dia melakukan penyelamatan dan mencegah Jepang mencetak gol.

Tetapi, solidnya pemain di lini belakang Australia membuat Jepang tak bisa memecah kebuntuan. Skor 0-0 pun terus terjaga hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
