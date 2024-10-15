Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs China: Shin Tae-yong Sudah Pelajari Permainan Team Dragons, Optimis Menang?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |17:18 WIB
Timnas Indonesia vs China: Shin Tae-yong Sudah Pelajari Permainan Team Dragons, Optimis Menang?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong sudah mempelajari gaya permainan China jelang kedua tim bentrok di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari analisanya tersebut, diketahui Team Dragons kerap kali bermain bertahan, tentu ia pun sudah menyiapkan strategi terbaik untuk mengatasi skema permainan tim asuhan Branko Ivankovic tersebut.

Timnas Indonesia akan bersua dengan China di laga keempat Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Dalam tiga pertandingan terakhir, kedua tim memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Timnas Indonesia diketahui belum terkalahkan, sedangkan China menelan tiga kekalahan dari lawannya.

Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap menaruh hormat kepada tim besutan Branko Ivankovic itu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku sudah menganalisis kekuatan Timnas China untuk pertandingan mendatang.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

“Saya merasa Timnas China saat melawan banyak tim Asia yang lebih kuat sering menggunakan strategi bertahan rendah, dan mereka berhasil menunjukkan performa yang cukup baik,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip pada Selasa (15/10/2024).

Shin Tae-yong juga sudah mencari tahu kekuatan para pemain Timnas China. Namun demikian, pelatih berusia 53 tahun itu enggan membeberkan siapa sosok kunci Team Dragons menurut pengamatannya.

