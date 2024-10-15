Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Jepang vs Australia Sore Ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |12:12 WIB
Jadwal Timnas Jepang vs Australia Sore Ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Para pemain Timnas Jepang kala berlaga. (Foto: Instagram/@japan_football_)
A
A
A

JADWAL Timnas Jepang vs Australia sore ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Laga seru itu akan dilakoni sang pemuncak klasemen, Jepang, di Stadion Saitama 2002, Saitama, pada Selasa (15/10/2024) pukul 17.35 WIB.

Timnas Jepang akan difavoritkan menang dalam laga ini. Pasalnya, mereka tampil begitu fantastis sejauh ini di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Jepang

Pasukan Hajime Moriyasu membuka perjalanan di Grup C dengan meraih kemenangan telak 7-0 atas China. Kemudian, di matchday kedua, Bahrain yang gantian dipermalukan Jepang usai menang dengan skor 5-0!

Pekan lalu, Jepang juga sukses merai poin penuh saat tandang ke markas Arab Saudi. Mereka mempermalukan tuan rumah usai menang 2 gol tanpa balas.

Alhasil, Timnas Jepang kini kukuh ada di puncak klsaemen sementara Grup C. Mereka mencatatikan poin sempurna, yakni 9 angka.

Kondisi berbeda dialami Australia. Dari tiga laga yang sudah dijalani di Grup C, Socceroos -julukan Timnas Australia- mendapat 1 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang.

Australia membuka perjalanan di Grup C dnegan tumbang 0-1 dari Bahrain. Lalu, lawatan Australia ke SUGBK, Jakarta, juga gagal membuahkan kemenangan. Sebab, mereka ditahan imbang Timnas Indonesia 0-0.

Halaman:
1 2
      
