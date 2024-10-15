Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kelakuan Media China Sebarkan Isu Timnas Indonesia Bakal Kena Hukum AFC

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |11:57 WIB
Kelakuan Media China Sebarkan Isu Timnas Indonesia Bakal Kena Hukum AFC
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
KELAKUAN media China sebarkan isu Timnas Indonesia bakal kena hukuman AFC jadi sorotan. Rumor ini disebarkan jelang duel Timnas Indonesia vs Timnas China di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, media China, Sohu, menyebarkan isu soal Timnas Indonesia dengan menyoroti duel sengit skuad Garuda vs Bahrain yang digelar pada tengah pekan lalu. Mereka menyebut Timnas Indonesia bakal kena hukuman dari Federasi Sepakbola Asia (AFC) karena keributan yang terjadi di laga itu.

Shayne Pattynama

Keributan sendiri terjadi jelang akhir laga kala skuad Garuda memprotes terciptanya gol kedua Bahrain yang membuat skor menjadi berakhir imbang 2-2. Pasalnya, gol itu tercipta akibat wasit Ahmed Al Kaf tak kunjung meniupkan peluit panjang tanda akhir laga hingga waktu 90+6.

Alhasil, pihak Bahrain pun akhirnya diuntungkan. Mereka bisa kemudian mencetak gol kedua yang membuyarkan kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 2-1 yang sudah di depan mata.

Protes keras memang dilakukan Timnas Indonesia hingga sejumlah pihak terlihat begitu geram. Salah satunya Shayne Pattynama yang begitu emosi. Dia dikabarkan sampai rebut dengan ofisial Bahrain.

Momen inilah yang jadi sorotan media China. Mereka menyebut keributan yang dilakukan pihak Timnas Indonesia pada laga itu akan membuat AFC bisa saja memberi sanksi kepada kedua belah pihak yang terlibat.

Bahkan, Sohu menyebar isu bahwa Timnas Indonesia bisa terkena sanksi berat berupa pengurangan poin dari AFC. Hal ini dinilai mereka akan langsung menguntungkan Timnas China yang sedang terpuruk di klasemen Grup C. Mereka terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin.

"Usai pertandingan, pemain Indonesia dan Bahrain yang marah sempat bentrok dengan keras. Bek pengganti Shayne Pattynama melambaikan tangan dengan nada menghina ke arah wasit," tulis Sohu, dikutip Okezone Selasa (15/10/2024).

Halaman: 1 2
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
