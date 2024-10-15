Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

LINK live streaming RCTI+ untuk laga Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China itu tepatnya akan dimainkan pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Laga penting bagi Timnas Indonesia dan China itu merupakan matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Disebut penting karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdananya di kualifikasi tersebut.

Sebab baik Timnas Indonesia dan China kompak belum pernah menang. Sehingga tidak heran jika kedua tim kini menghuni dua peringkat terbawah di Grup C yang juga dihuni oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain.

Timnas Indonesia kondisinya lebih baik karena meski belum pernah menang, mereka pun juga tak terkalahkan. Ya, Garuda mengakhiri tiga laga Grup C sebelumnya dengan hasil imbang saat melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain.

Dengan tiga poin yang dimiliki, Timnas Indonesia menempati posisi kelima. Sedangkan China justru selalu kalah di tiga laga sebelumnya, jadi tidak mengagetkan jika Team Dragons –julukan Timnas China– menempati dasar klasemen Grup C.