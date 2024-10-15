Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Bisa Unggul 9 Posisi dari Timnas Malaysia!

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Selasa (15/10/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 127 dunia dengan 1,128.56 angka.

Dibandingkan negara Asia Tenggara lain, Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga di bawah Thailand (97) dan Vietnam (116). Timnas Indonesia bisa mempertipis jarak dengan Vietnam jika menang atas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Qingdao, China, Selasa (15/10/2024) malam WIB.

(Timnas Indonesia kini menempati peringkat 127 dunia. (Foto: PSSI)

Jika menang atas China, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,31 poin di ranking FIFA. Kondisi itu membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1.143.87 poin.

Timnas Indonesia pun akan naik tiga anak tangga dari peringkat 127 ke 124 dunia. Sebanyak tiga negara yang digeser skuad asuhan Shin Tae-yong adalah Sierra Leone, India dan Siprus.

Hal itu berarti Timnas Indonesia hanya terpaut delapan anak tangga saja dari Vietnam. Padahal, pada pertengahan 2021 atau tiga tahun lalu, Timnas Indonesia masih terpaut 80-an posisi dari skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Bagaimana dengan Timnas Malaysia? Efek kalah 0-4 dari Selandia Baru pada Senin 14 Oktober 2024 siang WIB, Malaysia turun tiga peringkat dari posisi 130 ke 133 dunia.