Ketar-ketir Hadapi Timnas Indonesia yang Belum Pernah Kalah, Pelatih China Minta Bantuan Suporter

QINGDAO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) China, Branko Ivankovic berharap kehadiran suporter bisa membantu timnya menang atas Timnas Indonesia yang belum kalah di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia mau China tampil berani dan menunjukkan siapa tuan rumahnya saat menjamu skuad Garuda nanti.

China akan bersua dengan Timnas Indonesia di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut sangat krusial mengingat kedua tim belum pernah meraih kemenangan di Grup C. China kalah tiga kali, sedangkan Timnas Indonesia imbang tiga kali.

Ivankovic pun waspada penuh terhadap kekuatan Timnas Indonesia yang belum terkalahkan di tiga laga awal. Menurutnya, para pemain harus fokus untuk membuka peluang meraih kemenangan.

"Lawan yang patut ditanggapi dengan serius. Lawan mencetak 3 poin di 3 pertandingan pertama, dan lawan sangat percaya diri," kata Ivankovic dilansir dari NetEase, Selasa (15/10/2024).