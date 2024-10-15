Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketar-ketir Hadapi Timnas Indonesia yang Belum Pernah Kalah, Pelatih China Minta Bantuan Suporter

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |06:45 WIB
Ketar-ketir Hadapi Timnas Indonesia yang Belum Pernah Kalah, Pelatih China Minta Bantuan Suporter
Pelatih Timnas China, Branko Ivankovic. (Foto: Instagram/chinafootballassociation)
A
A
A

QINGDAO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) China, Branko Ivankovic berharap kehadiran suporter bisa membantu timnya menang atas Timnas Indonesia yang belum kalah di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia mau China tampil berani dan menunjukkan siapa tuan rumahnya saat menjamu skuad Garuda nanti.

China akan bersua dengan Timnas Indonesia di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut sangat krusial mengingat kedua tim belum pernah meraih kemenangan di Grup C. China kalah tiga kali, sedangkan Timnas Indonesia imbang tiga kali.

Ivankovic pun waspada penuh terhadap kekuatan Timnas Indonesia yang belum terkalahkan di tiga laga awal. Menurutnya, para pemain harus fokus untuk membuka peluang meraih kemenangan.

Timnas China

"Lawan yang patut ditanggapi dengan serius. Lawan mencetak 3 poin di 3 pertandingan pertama, dan lawan sangat percaya diri," kata Ivankovic dilansir dari NetEase, Selasa (15/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/21/51/1635073/kemenpora-panggil-pengurus-cabor-bahas-persiapan-sea-games-2025-qpb.jpg
Kemenpora Panggil Pengurus Cabor Bahas Persiapan SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/53rd_artistic_gymnastics_world_championship_2025_b.jpg
53rd Artistic Gymnastics World Championship Jakarta, Saksikan Aksinya di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement