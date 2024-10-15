Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Begini Cara Bojan Hodak Akali Absennya Marc Klok di Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |00:07 WIB
Begini Cara Bojan Hodak Akali Absennya Marc Klok di Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya
Marc Klok kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BEGINI cara Bojan Hodak akali absennya Marc Klok di laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya menarik diulas. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku telah menyiapkan skema baru.

Untuk diketahui, Klok dijatuhi sanksi larangan bermain total tiga pertandingan Liga 1 2024-2025. Satu laga sudah dia lewati, dan tinggal dua laga yakni melawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri.

Marc Klok

Absennya jenderal lini tengah Persib Bandung itu membuat Hodak memutar otak jelang hadapi Persebaya Surabaya di Stadion Si Jalak Harupat pada Jumat 18 Oktober 2024. Pelatih Kroasia itu akan berencana untuk mencoba taktik dan strategi baru di laga tersebut.

"Ini untuk mencoba (komposisi) pemain baru dan juga hal yang baru mengenai cara bermain melawan Persebaya," kata Hodak, dilansir dari situs resmi Persib Bandung, Selasa (15/10/2024).

Lebih lanjut, Hodak juga turut memberikan perkembangan mengenai pemainnya yang cedera. Pemain yang dimaksud adalah David Da Silva, Gustavo Franca, dan Rezaldi Hehanusa.

Halaman:
1 2
      
