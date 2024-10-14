Shin Tae-yong Bicara Peluang Timnas Indonesia Kalahkan China, Singgung Efektivitas Peluang

QINGDAO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memprediksi laga melawan Timnas China dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia mengatakan kedua tim punya peluang yang sama.

Skuad Garuda akan menantang China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Kendati berstatus sebagai tim tamu, Timnas Indonesia justru memiliki modal yang lebih bagus ketimbang tuan rumah.

Pasalnya, Skuad Garuda belum terkalahkan di tiga laga dengan meraih hasil imbang. Sedangkan China justru sebaliknya dengan selalu menelan kekalahan di tiga laga yang telah dimainkan.

Namun begitu, Shin menilai Timnas Indonesia dan China memiliki peluang yang sama pada laga besok. Soal hasil, menurutnya tergantung pada tim yang mampu memanfaatkan peluangnya dengan baik.

"Kedua tim memiliki peluang 50-50,” kata Shin dalam konferensi pers jelang laga kontra China, Senin (14/10/2024).

“Hasil pertandingan besok tergantung siapa yang bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan mencetak lebih banyak gol,” sambung pria asal Korea Selatan itu.