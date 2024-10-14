Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bek Timnas China Sebut Timnas Indonesia dalam Tekanan, Ini Alasannya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |22:14 WIB
Bek Timnas China Sebut Timnas Indonesia dalam Tekanan, Ini Alasannya!
Timnas Indonesia disebut bek Timnas China berada di bawah tekanan (Foto: Okezone/Heru Haryono)
QINGDAO - Bek Timnas China, Jiang Shenglong, menyebut Timnas Indonesia akan mengalami tekanan. Pasalnya, Skuad Garuda akan bermain sebagai tim tamu pada laga matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu.

Tim Naga akan menjamu Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas China (Foto: Instagram/@chinafootballassociation)

China bisa dibilang memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Tapi di sisi lain, tim arahan Branko Ivankovic itu mengalami tekanan karena sedang dalam tren buruk dengan menelan tiga kekalahan beruntun.

Alih-alih merasa tertekan, Shenglong mengungkapkan timnya sama sekali tidak mersakan hal itu. Bek berusia 23 tahun itu justru menyebut kalau Timnas Indonesia yang bakal tertekan.

“Saya pikir tekanan lebih berada pada lawan,” ungkap Shenglong, dilansir dari 163.com, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, pemain Shanghai Shenhua tersebut menegaskan Tim Naga memiliki ambisi besar jelang laga. China ingin menyudahi tren negatif mereka dengan meraih kemenangan perdana.

Halaman:
1 2
      
