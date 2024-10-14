Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Simak jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

QINGDAO – Jadwal dan link live streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa diklik di sini. Duel itu akan berlangsung Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao.

China akan menjamu Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Ini merupakan laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Bek Jiang Shenglong mengungkap hal yang harus dibenahi untuk bisa meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia. Menurutnya, salah satu yang terpenting adalah Tim Naga harus bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin.

Shenglong mengatakan, banyak hal yang yang harus dipersiapkan agar China bisa meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia. Menurutnya, itu semua tergantung dari bagaimana permainan yang dimainkan anak asuh Branko Ivankovic dan memanfaatkan peluang yang ada.

“Menurut saya, dalam hal teknis dan taktis, banyak bergantung pada mental pemain serta pengaturan dari pelatih,” kata Shenglong, dilansir dari 163.com, Senin (14/10/2024).

“Lebih dari itu, ini juga soal bagaimana kami tampil di lapangan dan memanfaatkan peluang,” lanjut pemain Shanghai Shenhua itu.