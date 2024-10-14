Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |19:14 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Simak jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Jadwal dan link live streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa diklik di sini. Duel itu akan berlangsung Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao.

China akan menjamu Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Ini merupakan laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas China (Foto: Instagram/@chinafootballassociation)

Bek Jiang Shenglong mengungkap hal yang harus dibenahi untuk bisa meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia. Menurutnya, salah satu yang terpenting adalah Tim Naga harus bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin.

Shenglong mengatakan, banyak hal yang yang harus dipersiapkan agar China bisa meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia. Menurutnya, itu semua tergantung dari bagaimana permainan yang dimainkan anak asuh Branko Ivankovic dan memanfaatkan peluang yang ada.

“Menurut saya, dalam hal teknis dan taktis, banyak bergantung pada mental pemain serta pengaturan dari pelatih,” kata Shenglong, dilansir dari 163.com, Senin (14/10/2024).

“Lebih dari itu, ini juga soal bagaimana kami tampil di lapangan dan memanfaatkan peluang,” lanjut pemain Shanghai Shenhua itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635115/53rd-artistic-gymnastics-world-championship-jakarta-nonton-streaming-di-vision-cqn.webp
53rd Artistic Gymnastics World Championship Jakarta, Nonton Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/03/bek_fc_twente_mees_hilgers_foto_twente_fans.jpg
Kapten FC Twente Tegaskan Mees Hilgers Masih Bagian dari Tim Meski Dibekukan Klub
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement