Breaking News: Debut Bareng Timnas Indonesia, Harga Pasar Mees Hilgers Naik Jadi Rp170 Miliar!

Harga pasar Mees Hilgers melonjak usai debut bareng Timnas Indonesia (Foto: AFC)

HARGA pasar Mees Hilgers melonjak ke angka 10 juta euro (setara Rp170,27 miliar) usai debut bareng Timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain FC Twente itu ditaksir memiliki nilai 7 juta euro (setara Rp119,2 miliar).

Hilgers tampil penuh pada laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia di Stadion Nasional Bahrain, Manama, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Duel tersebut berakhir dengan skor 2-2.

Itu merupakan debut bagi Hilgers bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu baru saja resmi menjadi WNI dan berpindah federasi pada akhir September 2024.

Usai debut, harga pasar Hilgers langsung melonjak. Dinukil dari laman Transfermarkt, Senin (14/10/2024), pemain berdarah Manado itu ditaksir bernilai 10 juta euro!

Ada pun perhitungan terakhir nilai Hilgers dilakukan pada 31 Mei 2024. Ketika itu, nilainya baru menyentuh 7 juta euro (setara Rp119,2 miliar).