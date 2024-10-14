Hasil Timnas Tajikistan vs Timnas Filipina di Kings Cup 2024: Menang 3-0, The Azkals Finis Posisi 3

SONGKHLA – Hasil Timnas Tajikistan vs Timnas Filipina di perebutan tempat ketiga Kings Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Tinsulanon, Songkhla, Thailand, Senin (14/10/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk The Azkals.

Tiga gol kemenangan Filipina dihasilkan Gerrit Holmann (47’), Jefferson Tabinas (58’), dan Zico Bailey (62’). Mereka pun finis ketiga di Kings Cup 2024.

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan sengit sejak menit-menit awal. Akibatnya, minim peluang tercipta sepanjang paruh pertama. Tidak ada kans berbahaya yang dicatatkan kedua kesebelasan.

Alhasil, skor 0-0 tercipta saat turun minum. Usai rehat, Filipina langsung menggebrak! Di luar dugaan, mereka unggul duluan.

Umpan Bjorn Kristensen sanggup diselesaikan dengan manis oleh Holtmann di menit ke-47. Filipina memimpin 1-0 atas Tajikistan. Kedudukan itu bertahan selama 11 menit.