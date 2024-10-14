Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Tajikistan vs Timnas Filipina di Kings Cup 2024: Menang 3-0, The Azkals Finis Posisi 3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |18:26 WIB
Hasil Timnas Tajikistan vs Timnas Filipina di Kings Cup 2024: Menang 3-0, <i>The Azkals</i> Finis Posisi 3
Timnas Filipina menang 3-0 atas Timnas Tajikistan di Kings Cup 2024 (Foto: Instagram/@pmnft_official)
A
A
A

SONGKHLA – Hasil Timnas Tajikistan vs Timnas Filipina di perebutan tempat ketiga Kings Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Tinsulanon, Songkhla, Thailand, Senin (14/10/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk The Azkals.

Tiga gol kemenangan Filipina dihasilkan Gerrit Holmann (47’), Jefferson Tabinas (58’), dan Zico Bailey (62’). Mereka pun finis ketiga di Kings Cup 2024.

Timnas Tajikistan vs Timnas Filipina (Foto: Instagram/@pmnft_official)

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan sengit sejak menit-menit awal. Akibatnya, minim peluang tercipta sepanjang paruh pertama. Tidak ada kans berbahaya yang dicatatkan kedua kesebelasan.

Alhasil, skor 0-0 tercipta saat turun minum. Usai rehat, Filipina langsung menggebrak! Di luar dugaan, mereka unggul duluan.

Umpan Bjorn Kristensen sanggup diselesaikan dengan manis oleh Holtmann di menit ke-47. Filipina memimpin 1-0 atas Tajikistan. Kedudukan itu bertahan selama 11 menit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177825/marselino_ferdinan_kena_omel_rekan_setim_di_laga_as_trencin_vs_mfk_skalica-ULpX_large.jpg
Baru Debut, Marselino Ferdinan Langsung Kena Omel Rekan Setim di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177724/marselino_ferdinan-rNzB_large.jpg
Marselino Ferdinan Debut saat AS Trencin Ditahan Skalica 1-1, Catat Statistik Apik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177627/shin_tae_yong-Fpjb_large.jpg
Kisah Shin Tae-yong yang Bantah Kasari Pemain Ulsan HD hingga Singgung Kedekatan dengan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177546/mees_hilgers-lLur_large.jpg
FC Twente Tegaskan 1 Syarat yang Harus Dipenuhi Mees Hilgers untuk Bisa Main Lagi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634691/afc-champions-league-elite-dari-mahrez-hingga-nunez-saksikan-pertarungannya-secara-live-di-rcti-fei.webp
AFC Champions League Elite! Dari Mahrez hingga Nunez, Saksikan Pertarungannya Secara LIVE di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/gelandang_kevin_de_bruyne_kanan.jpg
Bukan Lagi Raja Assist, Kevin De Bruyne Dapat Peran Baru di Napoli
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement