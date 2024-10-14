Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Klub Top Eropa yang Pernah Dibela Kevin Diks sang Calon Pemain Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Juara Liga Champions!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |13:21 WIB
3 Klub Top Eropa yang Pernah Dibela Kevin Diks sang Calon Pemain Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Juara Liga Champions!
Kevin Diks saat memperkuat Feyenoord Rotterdam pada 2017. (Foto: Facebook Feyenoord Rotterdam)
SEBANYAK 3 klub top Eropa yang pernah dibela Kevin Diks sang calon pemain Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Kevin Diks diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Sabtu, 12 Oktober 2024 siang WIB.

Kevin Diks yang kini berusia 28 tahun bukanlah pesepakbola sembarangan. Sebelum mengantarkan FC Copenhagen dua kali juara Liga Denmark dan menembus 16 besar Liga Champions 2024-2025, Kevin Diks pernah membela sejumlah klub top Eropa. Lantas, siapa saja klub yang dimaksud?

Berikut 3 klub top Eropa yang pernah dibela Kevin Diks sang calon pemain Timnas Indonesia:

3. Empoli

Kevin Diks

Empoli yang kini berstatus kontestan Serie A 2024-2025, pernah tiga kali menjadi juara Serie B. Kevin Diks pun pernah tercatat sebagai personel Empoli di paruh kedua musim 2018-2019.

Saat itu, Kevin Diks berstatus sebagai pemain pinjaman dari klub Serie A lain, Fiorentina. Sayangnya baru juga dipinjamkan, Kevin Diks yang kala itu baru berusia 22 tahun mengalami cedera lutut hingga akhir musim.

2. Fiorentina

Kevin Diks saat membela Fiorentina. (Foto: Instagram/@kevindiks2)

(Kevin Diks saat membela Fiorentina. (Foto: Instagram/@kevindiks2)

Fiorentina merupakan salah satu klub teras di Italia. La Viola -julukan Fiorentina- pernah dua kali keluar sebagai juara Liga Italia, Coppa Italia (enam kali), Piala Super Italia (sekali) hingga Piala Winner (sekali). Klub yang identik dengan warna ungu ini juga pernah menjadi runner-up Liga Champions, Liga Europa dan Liga Konferensi Eropa.

Seperti di Empoli, Kevin Diks juga kesulitan mendapatkan menit tampil. Ia hanya dua kali tampil bersama Fiorentina, itu pun sebagai pemain pengganti di Serie A 2016-2017.

