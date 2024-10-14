Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cedera Pangkal Paha Jadi Momok Pesepakbola, Harus Sering Cek Kondisi Tubuh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |00:33 WIB
Cedera Pangkal Paha Jadi Momok Pesepakbola, Harus Sering Cek Kondisi Tubuh
Cedera pangkal paha kini menjadi momok bagi pesepakbola (Foto: Daily Express)
A
A
A

JAKARTA – Cedera pangkal paha atau groin injury kini menjadi momok di kalangan pesepakbola dunia seiring naiknya intensitas pertandingan. Apalagi, cedera tersebut dapat memengaruhi performa di lapangan.

Ya, cedera pangkal paha sering dialami pesepakbola profesional gerakan lari yang mengaktifkan otot pangkal paha dalam. Jika mereka mengalami cedera itu, membutuhkan 1-2 minggu untuk pemulihan dan solusi menghindari cedera ini adalah melakukan peregangan yang tepat.

Cedera

Fisioterapis ternama Indonesia, Windy Mayang, membenarkan cedera tersebut menjadi momok untuk atlet ata upun khususnya pemain bola. Sebab, saat penanganan cedera tersebut dengan cara fisioterapi saja menimbulkan rasa sakit yang cukup lumayan.

"Groin Injury atau cedera di bagian selangkangan, itu fatal buat atlet. Selain ACL (Anterior Cruciate Ligament), itu sangat menyakitkan," kata Windy.

Lebih lanjut, Windy mengatakan untuk mengurangi kemungkinan terkena cedera parah atlet-atlet harus rutin memeriksakan kondisi fisiknya, bahkan saat masih bugar. Hal ini perlu agar fisioterapi bisa mendeteksi bila ada yang tidak benar dengan kondisi tubuh.

Halaman:
1 2
      
