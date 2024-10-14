Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs China: Branko Ivankovic Peringati Shin Tae-yong untuk Hati-Hati dengan Tim Naga

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |00:00 WIB
Timnas Indonesia vs China: Branko Ivankovic Peringati Shin Tae-yong untuk Hati-Hati dengan Tim Naga
Timnas China bakal lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: chinafootballassociation/CFA)
A
A
A

QINGDAO - Pelatih China, Branko Ivankovic, yakin skuadnya bisa meraih poin saat menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, Tim Naga -julukan Timnas China- memiliki bekal dengan melawan tim kuat Asia di empat laga terakhirnya.

Pelatih Tim Nasional (Timnas) China, Branko Ivankovic memperingati Timnas Indonesia untuk berhati-hati. Pasalnya Tim Naga –julukan Timnas China– perlahan mulai berkembang, terutama semenjak bermain melawan tim-tim terkuat di Asia di empat pertandingan terakhir mereka.

China akan menjamu Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa (15/10/2024) mendatang. Pertandingan ini menjadi laga yang cukup penting bagi kedua kesebelasan untuk bisa mengintip peluang ke Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Sayangnya, Tim Naga tidak memiliki modal yang bagus jelang matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti. Tim yang dinahkodai Ivankovic ini menelan kekalahan di tiga laga Grup C, yakni dari Jepang (0-7), Arab Saudi (1-2), dan terbaru dari Australia (1-3). Di Grup C babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026, China juga kalah dari Korea Selatan 0-1.

Branko Ivankovic

Maka, total China menelan empat kekalahan beruntun jelang menghadapi Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam performa yang oke. Meski begitu, Ivankovic menilai kalau empat kekalahan itu terpaksa diderita karena memang yang dihadapi adalah tim raksasa Asia.

“Dalam empat pertandingan terakhir, termasuk melawan Korea Selatan (babak kedua), kami menghadapi tim-tim terbaik di Asia,” kata Ivankovic, dikutip dari Soha, Senin (14/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634455/sea-games-2025-timnas-indonesia-u23-terhindar-dari-grup-neraka-begini-kata-indra-sjafri-pcr.webp
SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Terhindar dari Grup Neraka, Begini Kata Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/bek_fc_twente_mees_hilgers.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru di FC Twente, Masa Depan Makin Suram
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement