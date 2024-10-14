Timnas Indonesia vs China: Branko Ivankovic Peringati Shin Tae-yong untuk Hati-Hati dengan Tim Naga

QINGDAO - Pelatih China, Branko Ivankovic, yakin skuadnya bisa meraih poin saat menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, Tim Naga -julukan Timnas China- memiliki bekal dengan melawan tim kuat Asia di empat laga terakhirnya.

Pelatih Tim Nasional (Timnas) China, Branko Ivankovic memperingati Timnas Indonesia untuk berhati-hati. Pasalnya Tim Naga –julukan Timnas China– perlahan mulai berkembang, terutama semenjak bermain melawan tim-tim terkuat di Asia di empat pertandingan terakhir mereka.

China akan menjamu Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa (15/10/2024) mendatang. Pertandingan ini menjadi laga yang cukup penting bagi kedua kesebelasan untuk bisa mengintip peluang ke Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Sayangnya, Tim Naga tidak memiliki modal yang bagus jelang matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti. Tim yang dinahkodai Ivankovic ini menelan kekalahan di tiga laga Grup C, yakni dari Jepang (0-7), Arab Saudi (1-2), dan terbaru dari Australia (1-3). Di Grup C babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026, China juga kalah dari Korea Selatan 0-1.

Maka, total China menelan empat kekalahan beruntun jelang menghadapi Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam performa yang oke. Meski begitu, Ivankovic menilai kalau empat kekalahan itu terpaksa diderita karena memang yang dihadapi adalah tim raksasa Asia.

“Dalam empat pertandingan terakhir, termasuk melawan Korea Selatan (babak kedua), kami menghadapi tim-tim terbaik di Asia,” kata Ivankovic, dikutip dari Soha, Senin (14/10/2024).