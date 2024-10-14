Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Tijjani Reijnders, Kakak Eliano Reijnders yang Ternyata Sempat Berkontak dengan Klub Barcelona tapi Ditolak sang Ayah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |12:52 WIB
Kisah Tijjani Reijnders, Kakak Eliano Reijnders yang Ternyata Sempat Berkontak dengan Klub Barcelona tapi Ditolak sang Ayah
Tijjani Reijnders kala membela AC Milan. (Foto: AC Milan)
A
A
A

KISAH Tijjani Reijnders menarik untuk dibahas. Pasalnya, kakak dari Eliano Reijnders ini rupanya sempat berkontak dengan Barcelona. Namun pada akhirnya, hal tersebut ditolak karena sang ayah.

Hal tersebut diungkapkan Martin Reijnders, ayah dari Tijjani Reijnders dan Eliano Reijnders pada surat kabar Belanda, Algemeen Dagblad. Dalam pernyataannya, ia dihubungi oleh Direktur Teknis Barcelona, Anderson Luis De Souza alias Deco.

Tijjani Reijnders

Deco kala itu berupaya mencari sosok pengganti Sergio Busquets yang memutuskan hengkang dan bergabung ke Inter Miami. Nama Tijjani menjadi salah satu yang coba didekati.

Martin Reijnders sempat tidak percaya bahwa ia akan berkontak dengan Deco. Ia bahkan sampai berkali-kali mengecek foto profilnya untuk memastikan bahwa yang menghubunginya adalah benar-benar Deco.

Meski begitu, Martin menyarankan agar putranya, Tijjani Reijnders menolak tawaran dari Barcelona itu. Sebab, yang dicari oleh Blaugrana adalah sosok pengganti Sergio Busquets, sedangkan atribut yang dimiliki Tijjani sangat berbeda.

Sang ayah khawatir jika Tijjani merapat ke Barcelona, pada akhirnya ia akan jarang dimainkan.

“Saya hanya melakukan kontak langsung dengan Barcelona, berbicara dengan direktur teknis, Deco. Saya bahkan memeriksa foto profilnya untuk memastikan itu benar-benar dia,” kata Martin Reijnders, dikutip dari Mundo Deportivo, Senin (14/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177825/marselino_ferdinan_kena_omel_rekan_setim_di_laga_as_trencin_vs_mfk_skalica-ULpX_large.jpg
Baru Debut, Marselino Ferdinan Langsung Kena Omel Rekan Setim di AS Trencin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634515/hari-ini-pssi-umumkan-pelatih-baru-timnas-indonesia-tmm.webp
Hari Ini PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/pencak_silat_furgon_habbil_winata.jpg
Komentar Pesilat Furgon Habbil Winata usai Raih Emas Pertama Indonesia di Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement