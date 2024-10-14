Kisah Tijjani Reijnders, Kakak Eliano Reijnders yang Ternyata Sempat Berkontak dengan Klub Barcelona tapi Ditolak sang Ayah

KISAH Tijjani Reijnders menarik untuk dibahas. Pasalnya, kakak dari Eliano Reijnders ini rupanya sempat berkontak dengan Barcelona. Namun pada akhirnya, hal tersebut ditolak karena sang ayah.

Hal tersebut diungkapkan Martin Reijnders, ayah dari Tijjani Reijnders dan Eliano Reijnders pada surat kabar Belanda, Algemeen Dagblad. Dalam pernyataannya, ia dihubungi oleh Direktur Teknis Barcelona, Anderson Luis De Souza alias Deco.

Deco kala itu berupaya mencari sosok pengganti Sergio Busquets yang memutuskan hengkang dan bergabung ke Inter Miami. Nama Tijjani menjadi salah satu yang coba didekati.

Martin Reijnders sempat tidak percaya bahwa ia akan berkontak dengan Deco. Ia bahkan sampai berkali-kali mengecek foto profilnya untuk memastikan bahwa yang menghubunginya adalah benar-benar Deco.

Meski begitu, Martin menyarankan agar putranya, Tijjani Reijnders menolak tawaran dari Barcelona itu. Sebab, yang dicari oleh Blaugrana adalah sosok pengganti Sergio Busquets, sedangkan atribut yang dimiliki Tijjani sangat berbeda.

Sang ayah khawatir jika Tijjani merapat ke Barcelona, pada akhirnya ia akan jarang dimainkan.

“Saya hanya melakukan kontak langsung dengan Barcelona, berbicara dengan direktur teknis, Deco. Saya bahkan memeriksa foto profilnya untuk memastikan itu benar-benar dia,” kata Martin Reijnders, dikutip dari Mundo Deportivo, Senin (14/10/2024).