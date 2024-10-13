Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Petik Hasil Positif Lawan Qatar U-17, Nova Arianto Lihat Pemain Timnas Indonesia U-17 Makin Percaya Diri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |22:25 WIB
Petik Hasil Positif Lawan Qatar U-17, Nova Arianto Lihat Pemain Timnas Indonesia U-17 Makin Percaya Diri
Timnas Indonesia U-17 semakin percaya diri usai memetik hasil positif melawan Timnas Qatar U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, mengungkap perkembangan skuadnya yang memetik hasil positif pada dua laga uji coba melawan Timnas Qatar U-17. Ia mengatakan, kepercayaan diri pemain skuad Garuda Asia meningkat.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 menjalani pemusatan latihan (TC) di Qatar sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U-17 2025. Tidak hanya mematangkan taktik, mereka juga menjalani dua laga uji coba melawan Qatar U-17 dan hasilnya pun positif.

Timnas Indonesia U-17

Dalam pertandingan uji coba pertama pada Minggu 6 Oktober 2024, Zahaby Gholy dan kawan-kawan menang dengan skor tipis 2-1. Sedangkan dalam uji coba kedua pada Rabu 9 Oktober 2024, pertandingan berakhir imbang 1-1.

Nova mengaku anak asuhnya semakin percaya diri dengan torehan hasil positif itu. Menurut asisten Shin Tae-yong tersebut, skuad Garuda Asia berprogres sangat baik selama menjadi TC, baik di Spanyol mau pun Qatar.

“Di Qatar kami melakukan dua kalj uji coba dan selama uji coba ini para pemain lebih percaya diri,” kata Nova, dilansir dari situs Kita Garuda, Minggu (13/10/2024).

“Tim berprogress sangat baik dan kita banyak mendapatkan pelajaran selama kita di Spanyol dan Qatar,” sambung pria asal Semarang itu.

Halaman:
1 2
      
