Termasuk Timnas Indonesia, FIFA Soroti 6 Negara yang Belum Kalah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Termasuk Timnas Indonesia, ada enam negara yang belum kalah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

FIFA menyoroti enam negara yang belum kalah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, termasuk Timnas Indonesia. Skuad Garuda ternyata sejajar dengan negara-negara kuat di Benua Kuning!

Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 tengah memasuki laga keempat. Sepanjang tiga laga yang telah dimainkan, terdapat enam negara Asia yang belum menelan kekalahan.

FIFA pun memberikan apresiasi kepada enam negara tersebut, termasuk Timnas Indonesia. Ada pun lima negara lainnya adalah Timnas Jepang, Timnas Korea Selatan, Timnas Uzbekistan, Timnas Iran, dan Timnas Irak.

“Enam negara Asia yang belum terkalahkan di babak ketiga kualifikasi #FIFAWorldCup 2026 sejauh ini!” tulis FIFA dalam akun instagramnya, Minggu (13/10/2024).

“1. Indonesia, 2. Jepang, 3. Republik Korea, 4. Uzbekistan, 5. Iran, 6. Irak,” sambungnya.

Timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara datang dengan status kuda hitam. Tim arahan Shin Tae-yong itu tergabung dalam Grup C bersama Jepang, Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, dan Timnas China.

Namun siapa sangka, faktanya Timnas Indonesia berhasil membuat kejutan. Dari tiga laga yang telah dimainkan, Tim Merah Putih belum terkalahkan karena selalu meraih hasil imbang, yakni 1-1 melawan Arab Saudi, 0-0 lawan Australia, dan 2-2 menghadapi Bahrain.