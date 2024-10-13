Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Komentari Kevin Diks Bakal Perkuat Timnas Indonesia: Gebrakan Besar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |18:41 WIB
MEDIA Belanda, Voetbal International, menyoroti kabar Kevin Diks bakal memperkuat Timnas Indonesia. Menurut media tersebut, hal itu akan menjadi gebrakan besar.

Secara mengejutkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berjabat tangan dengan Kevin pada Sabtu 12 Oktober 2024. Itu artinya, pemain FC Copenhagen itu segera diproses untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk tampil di Piala Dunia 2026.

Kabar naturalisasi Kevin ini turut menyita perhatian Voetbal International. Dalam artikelnya, media asal Belanda itu cukup terkejut dengan bergabungnya bek berusia 28 tahun itu ke Timnas Indonesia.

Pasalnya, PSSI selalu melakukan gebrakan dan yang terbaru adalah merekrut Kevin. Masuknya pemain berdarah Maluku itu dinilai menjadi gebrakan besar bagi Timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya, yakni tampil di Piala Dunia 2026.

“Ini menjadi gebrakan besar lainnya bagi Indonesia, yang bercita-cita tampil di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pemain-pemain seperti Mees Hilgers, Thom Haye, dan Calvin Verdonk telah mendahului Diks,” tulis Voetbal International, dikutip Minggu (13/10/2024).

Saat ini, pemain bernama lengkap Kevin Diks Bakarbessy itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan, proses naturalisasinya bisa segera rampung.

Halaman:
1 2
      
