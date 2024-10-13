Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Iri Kevin Diks Perkuat Timnas Indonesia: Indonesia Tiap Bulan Tambah Pemain, Malaysia Masih Kekal Difahamkan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |06:23 WIB
Kevin Diks bikin iri Media Malaysia, Palatao Bola.
A
A
A

MEDIA Malaysia, Palatao Bola, iri Kevin Diks segera memperkuat Timnas Indonesia. Kondisi yang membuat mereka iri karena di saat bersamaan, Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) tak kunjung mendapatkan pemain keturunan berkualitas.

“Indonesia setiap bulan bertambah (pemain), sedangkan Malaysia masih kekal difahamkan (Malaysia masih sama saja setiap bulannya),” tulis Palatao Bola melalui akun Instagram-nya, @palatao_bola, di unggahan akun @futboll.indonesia yang mem-posting foto Kevin Diks dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Sabtu 12 Oktober 2024 siang WIB menjadi hari yang membahagiakan bagi pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, di hari tersebut Erick Thohir memperkenalkan Kevin Diks sebagai calon pemain Timnas Indonesia selanjutnya.

Kevin Diks bukanlah pesepakbola kacangan. Sebelum menjadi bek andalan FC Copenhagen, Kevin Diks pernah merumput bersama klub top Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam, hingga menjadi pemain klub Serie A bareng Empoli dan Fiorentina.

Pesepakbola 28 tahun ini juga mencatatkan 17 penampilan di Liga Champions. Pencapaian terbaik pemain berdarah Indonesia-Belanda ini adalah membawa FC Copenhagen lolos 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Sebelum Kevin Diks, PSSI bulan lalu memperkenalkan Mees Hilgers (FC Twente) dan Eliano Reijnders (PEC Zwolle) sebagai calon pemain Timnas Indonesia. Hanya berjarak dua minggu dari momen perkenalan, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders resmi mendapatkan paspor Indonesia.

