Timnas Indonesia Melesat ke Peringkat 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Usai Lawan China, Ini Syaratnya!

Timnas Indonesia melesat ke peringkat 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas China. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia melesat ke peringkat 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai tandang ke markas China di matchday keempat pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam WIB. Namun, itu semua baru akan terealisasi jika skuad Garuda memenuhi beberapa syarat.

Syarat pertama yang harus direalisasikan jika Timnas Indonesia ingin naik ke posisi dua yang merupakan batas akhir lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 adalah menang atas China. Jika menang atas China, perolehan angka skuad Garuda di klasemen Grup C adalah enam angka.

(Timnas Indonesia mengusung misi wajib menang saat bersua China. (Foto: PSSI)

Namun, seperti yang sudah diutarakan di atas, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi. Faktor selanjutnya adalah berharap di laga lain yang mempertemukan Jepang vs Australia pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 18.35 WIB, tim tuan rumah menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan.

Jika kondisi ini terjadi, Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 12 angka. Sementara itu, Australia gagal menamnah pundi-pundi poinnya dan tertahan dengan koleksi empat angka.

Syarat terakhir berharap laga Arab Saudi vs Bahrain yang digelar pada Rabu 16 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB berakhir imbang. Andai laga berakhir imbang, Koleksi poin keduanya sama-sama lima angka.

Alhasil, puncak klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday keempat ditempati Jepang dengan 12 angka. Kemudian berturut-turut dari posisi dua sampai enam ditempati Timnas Indonesia dengan enam angka, Arab Saudi (lima), Bahrain (lima), Australia (empat) dan China (nol).