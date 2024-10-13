Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |14:27 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!
Simak jadwal Timnas Arab Saudi vs Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, live di RCTI (Foto: X/@SaudiNT_EN)
A
A
A

JEDDAH – Jadwal siaran langsung Timnas Arab Saudi vs Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone. Duel itu akan berlangsung Rabu 16 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

Arab Saudi memasuki laga ini dengan modal buruk. Salem Al Dawsari dan kawan-kawan baru saja takluk 0-2 dari Timnas Jepang di kandang sendiri pada 10 Oktober 2024.

Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Sementara, Bahrain menyambut pertandingan ini juga dengan hasil kurang bagus. Mereka ditahan Timnas Indonesia 2-2 di kandang sendiri pada waktu bersamaan.

Alhasil, laga ini akan dijadikan oleh kedua kesebelasan sebagai momentum untuk bangkit. Arab Saudi jelas lebih diunggulkan untuk pertandingan ini lantaran berstatus sebagai tuan rumah.

Anak asuh Roberto Mancini sejauh ini sudah kehilangan lima poin dari dua laga kandang lantaran ditahan Timnas Indonesia 1-1 dan kalah 0-2 dari Jepang. Gagal menang dari Bahrain bakal jadi kiamat kecil.

Sebab, setelah ini Arab Saudi hanya akan punya dua laga kandang tersisa yakni menjamu Timnas China dan Timnas Australia. Maka, The Green Falcons wajib menang di laga kandang ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634515/hari-ini-pssi-umumkan-pelatih-baru-timnas-indonesia-tmm.webp
Hari Ini PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/kejuaraan_senam.jpg
Abiyu Rafi Jadi yang Terbaik dari Indonesia di Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement