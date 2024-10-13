Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

JEDDAH – Jadwal siaran langsung Timnas Arab Saudi vs Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone. Duel itu akan berlangsung Rabu 16 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

Arab Saudi memasuki laga ini dengan modal buruk. Salem Al Dawsari dan kawan-kawan baru saja takluk 0-2 dari Timnas Jepang di kandang sendiri pada 10 Oktober 2024.

Sementara, Bahrain menyambut pertandingan ini juga dengan hasil kurang bagus. Mereka ditahan Timnas Indonesia 2-2 di kandang sendiri pada waktu bersamaan.

Alhasil, laga ini akan dijadikan oleh kedua kesebelasan sebagai momentum untuk bangkit. Arab Saudi jelas lebih diunggulkan untuk pertandingan ini lantaran berstatus sebagai tuan rumah.

Anak asuh Roberto Mancini sejauh ini sudah kehilangan lima poin dari dua laga kandang lantaran ditahan Timnas Indonesia 1-1 dan kalah 0-2 dari Jepang. Gagal menang dari Bahrain bakal jadi kiamat kecil.

Sebab, setelah ini Arab Saudi hanya akan punya dua laga kandang tersisa yakni menjamu Timnas China dan Timnas Australia. Maka, The Green Falcons wajib menang di laga kandang ini.