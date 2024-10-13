UEFA Nations League 2024-2025 melanjutkan pertandingan antar negara Eropa pada matchday ke-4. Salah satu pertandingan yang paling ditunggu adalah big match antara dua negara musuh bebuyutan yakni Timnas Jerman vs Belanda serta Belgia vs Prancis.
Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:
Minggu, 13 Oktober
Kazakhstan Vs Slovenia Live 19.50 Wib
Liechtenstein Vs Gibraltar Live 22.50 Wib
Finland Vs England Live 22.50 Wib
Armenia Vs North Macedonia Live 22.50 Wib
Senin, 12 Oktober
Greece Vs Republic Of Ireland Live 01.30 Wib
Faroe Islands Vs Latvia Live 01.30 Wib
Austria Vs Norway Live 01.30 Wib
Azerbaijan Vs Slovakia Live 22.50 Wib
Georgia Vs Albania Live 22.50 Wib
Selasa, 13 Oktober
Belgium Vs France Live 01.30 Wib
Ukraine Vs Czechia Live 01.30 Wib
Germany Vs Netherlands Live 01.30 Wib
Iceland Vs Turkiye 01.45 Wib