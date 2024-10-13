Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming UEFA Nations League 2024-2025 di RCTI+ SuperaApp: Ada Jerman vs Belanda hingga Belgia vs Prancis

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |11:11 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming UEFA Nations League 2024-2025 di RCTI+ SuperaApp: Ada Jerman vs Belanda hingga Belgia vs Prancis
Jadwal matchday keempat UEFA Nations League 2024-2025. (Foto: MNC Media)
A
A
A

UEFA Nations League 2024-2025 melanjutkan pertandingan antar negara Eropa pada matchday ke-4. Salah satu pertandingan yang paling ditunggu adalah big match antara dua negara musuh bebuyutan yakni Timnas Jerman vs Belanda serta Belgia vs Prancis.

Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:

Minggu, 13 Oktober

Kazakhstan Vs Slovenia Live 19.50 Wib

Liechtenstein Vs Gibraltar Live 22.50 Wib

Finland Vs England Live 22.50 Wib

Armenia Vs North Macedonia Live 22.50 Wib

Senin, 12 Oktober

Greece Vs Republic Of Ireland Live 01.30 Wib

Faroe Islands Vs Latvia Live 01.30 Wib

Austria Vs Norway Live 01.30 Wib

Azerbaijan Vs Slovakia Live 22.50 Wib

Georgia Vs Albania Live 22.50 Wib

Selasa, 13 Oktober

Belgium Vs France Live 01.30 Wib

Ukraine Vs Czechia Live 01.30 Wib

Germany Vs Netherlands Live 01.30 Wib

Iceland Vs Turkiye 01.45 Wib

Timnas Belanda vs Jerman

