HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dilarang Remehkan China yang Tengah Terpuruk, Sumardji: Garuda Harus Tetap Fokus dan Waspada

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |07:53 WIB
Timnas Indonesia Dilarang Remehkan China yang Tengah Terpuruk, Sumardji: Garuda Harus Tetap Fokus dan Waspada
Sesi latihan Timnas Indonesia jelang lawan China. (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO - Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengingatkan pasukannya untuk tetap fokus dan waspada jelang melawan China di matchday keempat Grup C putran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Selasa 15 Oktober 2024. Meski memang China tengah terpuruk, Timnas Indonesia tetap tidak boleh meremehkan.

China saat ini memang sedang terpuruk dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, tim itu selalu kalah dalam tiga laga yang dimainkan.

Alhasil, Dragon Team -julukan Timnas China- kini menempati posisi dasar klasemen dengan nol poin. China baru memasukan dua gol dan kemasukan 12 gol dari tiga laga.

Sementara itu, timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan tiga poin. Tim asuhanya Shin Tae-yong tersebut selalu meraih hasil seri dalam tiga laga yang dimainkan.

Timnas China

Sumardji mengatakan timnya tidak akan memandang remeh China dalam laga nanti karena punya kualitas dan berstatus tuan rumah. Jadi, Timnas Indonesia akan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin.

"Kami akan tetap fokus dan tetap waspada," kaya Sumardji dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).

Halaman:
1 2
      
