HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bahrain Tak Pengaruhi Kondisi Timnas Indonesia, Sumardji: Semua Pemain Baik-Baik Saja

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |07:34 WIB
Hasil Bahrain Tak Pengaruhi Kondisi Timnas Indonesia, Sumardji: Semua Pemain Baik-Baik Saja
Dimas Drajad di sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Kegagalan Tim Nasional (Timnas) Indonesia memetik kemenangan atas Bahrain sempat dikhawatirkan mempengaruhi mental para pemain Garuda. Namun, manajer Timnas Indonesia, Sumardji menegaskan kondisi skuad Timnas Indonesia saat ini baik-baik saja.

Timnas Indonesia sedang berada di China untuk persiapan matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan berhadapan dengan China di Qingdao Youth Football National Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB mendatang.

Sebelumnya, Timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain (2-2) di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis (10/10/2024). Pertandingan itu menuai kontroversi karena gol kedua Bahrain tercipta ketika pertandingan sudah lebih dari waktu tambahan yang ditetapkan.

Meski demikian, Sumardji memastikan kondisi Jay Idzes dan kolega sudah membaik secara mental maupun fisik. Sekarang, Sumardji mengungkapkan, para pemain sedang fokus untuk persiapan melawan China.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

“Untuk update perkembangan para pemain, kondisinya semuanya sangat baik. Sekarang ini para pemain sedang melaksanakan kegiatan latihan, ada yang gym, ada juga yang di lapangan,” kata Sumardji dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (13/10/2024).

Halaman:
1 2
      
