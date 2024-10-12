Masyarakat Indonesia Ngamuk dan Teror Instagram Federasi Timnas Bahrain dengan Emoji Uang dan Badut

MASYARAKAT Indonesia ngamuk dan teror instagram federasi Timnas Bahrain dengan emoji uang dan badut. Hal ini tidak lepas dari pertandingan kontroversial antara Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain pada matchday ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Bertanding di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis (10/10/2024) malam waktu setempat, Timnas Indonesia harus puas kembali meraih hasil imbang. Laga yang penuh gengsi ini pada akhirnya berakhir dengan skor sama kuat, 2-2.

Tim tuan rumah unggul terlebih dahulu pada menit 15 lewat gol tendangan bebas Mohamed Marhoon. Skuad garuda kemudian membalas sebelum jeda turun minum lewat gol Ragnar Oratmangoen.

Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia bermain lebih ofensif. Hasilnya, tim merah putih berbalik unggul setelah Rafael Struick mencetak gol indah di menit 54. Hal ini pun membuat Indonesia seperti akan meraih tiga poin pertamanya di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Naas, memasuki masa injury time wasit Ahmed Al Kaf melakukan aksi yang diluar nalar. Wasit asal Oman itu tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan meski tambahan waktu 6 menit telah habis.

Alhasil, Timnas Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit 99 atau saat waktu injury time sudah habis. Parahnya lagi, ada dugaan offside dalam gol tersebut. Namun wasit enggan mengecek VAR dan langsung mengakhiri laga setelah kick off kembali dilakukan.