Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Kevin Diks, Pemain yang Resmi Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |14:53 WIB
Profil Kevin Diks, Pemain yang Resmi Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong
Berikut profil Kevin Diks, pemain keturunan Indonesia yang segera jalani proses naturalisasi. (Foto: FC Copenhagen)
A
A
A

PROFIL Kevin Diks, pemain yang resmi segera memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Setelah menunggu dua tahun lamanya, Kevin Diks akhirnya bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Pesepakbola 28 tahun ini diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di akun Instagram-nya pada Sabtu, (12/10/2024). “Makan siang sama pemain F. C. Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, ngga lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia,” kata Erick Thohir, Okezone mengutip dari akun Instagram-nya, @erickthohir.

Kevin Diks salaman dengan Erick Thohir

Profil Kevin Diks

Kevin Diks lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Ia merupakan anak dari pasangan Raymond Diks dan Natasja Diks-Bakarbessy. Dalam wawancara dengan Yussa Nugraha empat tahun lalu, pemain FC Copenhagen itu mengaku memiliki darah Indonesia dari sang ibu.

“Mama saya berasal dari Indonesia, naam belakangnya Bakarbessy. Kakek dan nenek saya dari Indonesia. Mereka berangkat ke Belanda di usia 5 atau 6 tahun. Kakek saya setiap tahun ke Indonesia, tepatnya Ambon,” kata Kevin Diks, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.

Karier sepakbola Kevin Diks tak bisa dibilang biasa-biasa saja. Sebelum menjadi bek tengah andalan FC Copenhagen, Kevin Diks sempat menjadi pemain raksasa Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam hingga berkarier di Liga Italia bersama Empoli dan Fiorentina.

Bersama Feyenoord Rotterdam, Kevin Diks memenangkan trofi Johan Cruijf Shield pada 2017 dan KNVB Cup 2017-2018. Sebelumnya pada 2016-2017, Kevin Diks pernah memenangkan gelar KNVB Cup bersama Vitesse Arnhem.

Bersama FC Copenhagen, prestasi Kevin Diks lebih mentereng lagi. Ia memenangkan Liga Denmark 2021-2022 dan 2022-2023, serta Piala Denmark 2022-2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713/shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711/timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177709/timnas_indonesia-Ljd0_large.jpg
Timnas Indonesia Bisa Ditangani Pelatih Eropa Lagi, Pengamat: Tetapi Ada Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634085/hasil-liga-futsal-profesional-halus-fc-menelan-kekalahan-telak-dari-pangsuma-fc-mzw.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Halus FC Menelan Kekalahan Telak dari Pangsuma FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/as_trencin_menyambut_kedatangan_marselino_ferdinan.jpg
Debut Mengguncang! Marselino Ferdinan Tampil Perdana di AS Trencin setelah 5 Bulan Absen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement