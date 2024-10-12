3 Negara yang Jadi Korban Keputusan Kontroversial Wasit Ahmed Al Kaf, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia

NAMA wasit Ahmed Al Kaf menjadi sorotan usai memberikan keputusan kontroversial di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia vs Bahrain. Pada laga yang dihelat di Stadion Nasional Bahrain, Kamis (10/10/2024) malam itu, Ahmed Al Kaf dengan sengaja menunda meniup peluit berakhirnya laga meski waktu injury time telah habis.

Timnas Bahrain unggul lebih dulu lewat Mohamed Mahroon yang kemudian disamakan oleh Ragnar Oratmangoen jelang turun minum. Skuad garuda kemudian berbalik unggul setelah Rafael Struick mencetak gol indah di menit 74.

Di penghujung laga, wasit memberikan tambahan waktu selama enam menit. Timnas Indonesia pun sukses menjaga keunggulan hingga menit ke 96. Akan tetapi, pada saat itu Ahmed Al Kaf tak kunjung meniup peluit berakhirnya pertandingan. Hingga pada akhirnya, Bahrain mencetak gol penyeimbang di menit 98.

Terdapat dugaan offside pada gol kedua Bahrain. Akan tetapi, wasit asal Oman itu enggan mengecek VAR. Pada akhirnya, laga berakhir di menit 99 dengan skor 2-2 untuk kedua tim.

Aksi kontroversi Ahmed Al Kaf ini jelas sangat merugikan Timnas Indonesia. Sebab, andai menang di laga itu, anak asuh Shin Tae-yong akan naik ke posisi kedua klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun karena hasil imbang ini, Timnas Indonesia justru turun ke posisi 5.

Usut punya usut, wasit Ahmed Al Kaf rupanya bukan baru kali ini memberikan keputusan yang kontroversial. Beberapa negara juga pernah dirugikan oleh wasit asal Oman ini dalam berbagai kesempatan.